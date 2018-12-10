Ailesine şiddet uygulayan cezaevi firarisi yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)– TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranan ve ailesine şiddet uyguladığı öne sürülen O.Ç., üzerinde uyuşturucuyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi\'nde bir evde aile içi şiddet ihbarı alması üzerine harekete geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, O.Ç.’yi ailesine şiddet uyguladığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinde 110 fişek uyuşturucu madde ele geçirilen O.Ç.\'nin GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olarak arandığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.