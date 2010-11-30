'Ailesine gönderilen' kadına töre kurşunu

T24 - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, ''boşanmak isteyen eşi tarafından ailesinin evine gönderilen'' ve ağabeyi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın, jandarma tarafından dere yatağında yaralı halde bulundu.





Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçenin Almaşar köyü Gaziler mezrası yakınlarındaki dere yatağında Gülfer A'yı (21) 5 yerinden kurşunlanmış halde buldu.





Jandarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan genç kadın, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.





Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri 1 çocuk annesi genç kadının Gaziantep'te ikamet eden eşi tarafından ''boşanmak amacıyla ailesine teslim edildiği'' ve ağabeyi C.K. (23) tarafından ''sözde töre gereği'' dere yatağına götürülerek vurulup, öldüğü gerekçesiyle atıldığı iddiasına ulaştı.





Olay yerinde 5 adet tabanca mermisi kovanı bulan jandarma ekipleri, zanlı C.K'nın yakalanması için çalışma başlattı. Genç kadının durumunun ağır olduğu olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



