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Ailesine 'Borçlarım var' notu yazıp işyerinde intihar etti

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni İlçesi’nde, hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyeri bulunan 49 yaşındaki Gazi Öztürk, işyerinde "Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim

27 Ekim 2017 01:14

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi’nde, hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyeri bulunan 49 yaşındaki Gazi Öztürk, işyerinde \"Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız\" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı iple intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi\'nde bulunan Belediye İşhanı\'nda meydana geldi. Burçları nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Gazi Öztürk, işhanının ikinci katında bulunan hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyerinde \"Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız\" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı ipi boynuna geçirip intihar etti. İşhanında bulunanlar, Öztürk\'ü tavanda asılı halde görünce sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Öztürk\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk\'ün cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.
Olayı haber alıp işyerine gelen evli ve çocuğu bulunmayan Öztürk\'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın basın danışmanı İsmet Öztürk’ün ağabeyi olan Öztürk\'ün yazdığı nota da incelenmek üzere el konuldu.

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