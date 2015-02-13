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Yaşam

Ailesinden üç kişi öldürdü, üç kişiye de hayat verdi

İzmir'de eşini ve üç kızını öldürdükten sonra intihar eden Enver Özdemir'in ailesi tüm organlarını bağışladı, üç kişinin hayatı değişti.

13 Şubat 2015 12:37

İzmir’in Buca ilçesi’nde eşi Mekkiye Özdemir ile kızları Nesrin ve Duygu Özdemir’i uyurken silahla öldüren, ardından da intihar eden 55 yaşındaki Enver Özdemir’in önceki gün beyin ölümü gerçekleşmişti. Aile, Özdemir’in tüm organlarını bağışladı. Ailesinden 3 kişiyi katleden Özdemir’in organları bağış bekleyen 3 kişiye nakledildi.

Özdemir’in böbrekleri Şerif Özakçil (33) ve 2 çocuk babası Atilla Çıtak’a (47), karaciğeri ise 3 çocuk annesi Şaziye Sağlam’a (65) can verdi. Özdemir’den alınan korneaların ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldüğü ve uygun kişiye nakledileceği belirtildi.

 

‘Ben de bağışlayacağım'

 

Mert Neşet Muslu'nun Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Özdemir’in böbreklerinden biri, yaklaşık 1 yıldır haftada 3 kez diyalize bağlanarak yaşayan tekstil işçisi Şerif Özakçil’e (33) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan operasyonla nakledildi. Böbreğin diğeri ise İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Doç. Dr. Ünal Aydın ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla 4 aydır böbrek bekleyen 2 çocuk babası Atilla Çıtak’a (47) verildi. Bilgisayar firmasında yönetici olarak çalışan Çıtak, “Ben de hastaneden çıkınca organlarımı bağışlayacağım” dedi.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayınız...

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