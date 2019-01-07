Ailesinden kaçan Suudi genç kadın havalimanında mahsur kaldı: Ülkemde öldürülmekten korkuyorum

Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kunun, ailesinden kaçıp Avustralya'ya gitmek isterken Tayland'da pasaportuna bir Suudi diplomat tarafından el konduğunu ve Bangkok Havalimanı'nda mahsur kaldığını söyledi.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (HRW/İnsan Hakları İzleme Örgütü) Tayland'a, El-Kunun'un Avustralya'ya gitmesine izin verme çağrısı yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler'e de, Tayland ve Suudi Arabistan yetkililerine baskı yapması çağrısında bulundu.

Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken 2 gün önce uçağa binip kaçan 18 yaşındaki genç kadın, Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışıyordu. BBC'ye konuşan El-Kunun, "İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu" söyledi

Tayland polisi ise genç kadının "ülkesine gönderilme" sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Endişeli ve tedirgin...

Polis yetkilisi General Surachate Hakparn BBC'ye yaptığı açıklamada, El Kunun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini belirtti. Surachate, genç kadının pasaportuna el konduğundan ise haberdar olmadığını kaydetti.

BBC Bangkok Muhabiri Jonathan Head, El-Kunun'un endişeli ve tedirgin olduğunu aktardı.

'Tüm bilgilerimi paylaşacağım'

Rahaf Muhammed el-Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım" dedi. El Kunun ayrıca pasaportunun bir fotoğrafını paylaşıp, "çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" diye ekledi.

Bir tweetinde de "Kuzenim beni tehdit ediyor, katledileceğimi söylüyor" yazdı.

Suudi Arabistan'a geri gönderilen bir diğer kadına ne olduğu bilinmiyor

Nisan 2017'de de 24 yaşındaki Dina Ali Lasloom adlı bir Suudi kadın, Kuveyt'ten Avustralya'ya gitmeye çalışırken yakalanmıştı. Filipinler üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışan Dina Ali Lasloom, Manila Havalimanı'nda ailesi tarafından durdurulup Suudi Arabistan'a geri gönderilmişti.

Lasloom, Kanadalı bir turistin cep telefonunu kullanıp Twitter'dan attığı mesaj ve videoda, ailesinin onu öldüreceğini söylemişti. Genç kadına Suudi Arabistan'a döndükten sonra ne olduğu bilinmiyor.