T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ailesinden gizlice aldığı otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de meydana gelen kazada 7 yaşındaki M.Ç. yaralandı, 14 yaşındaki Ayşe Nur Direk hayatını kaybetti

05 Eylül 2015 19:44

Denizli'de babasına ait otomobili izinsiz alarak arkadaşıyla gezintiye çıkan 14 yaşındaki Ayşe Nur Direk, refüje çarpan aracın ön camından yola fırlayarak öldü. Arkadaşı 17 yaşındaki M.Ç. ise kazada yaralandı. 
 
DHA'da yer alan habere göre, kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Denizli- Pamukkale karayolu üzerinde meydana geldi. Akkonak Mahallesi’ndeki evlerinin önünden babasına ait park halindeki 20 A 044 plakalı otomobili izinsiz alan Anafartalar Lisesi öğrencisi Ayşe Nur Direk, arkadaşı 17 yaşındaki M.Ç. ile gezintiye çıktı. Denizli’den Pamukkale yönüne giden otomobil orta refüje çarpıp takla atarken; emniyet kemeri takılı olmayan Ayşe Nur Direk aracın ön camından yola fırlayarak öldü. Arkadaşı M.Ç. ise araçta yaralandı. 
 
İhbar üzerine kaza yerine gelen acil yardım ekipleri yaralı M.Ç.’yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayşe Nur Direk’in cesedi ise kaza yeri incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
 

ETİKETLER

Ayşe Nur Direkdenizlikaza14trafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24