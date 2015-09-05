Ailesinden gizlice aldığı otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de babasına ait otomobili izinsiz alarak arkadaşıyla gezintiye çıkan 14 yaşındaki Ayşe Nur Direk, refüje çarpan aracın ön camından yola fırlayarak öldü. Arkadaşı 17 yaşındaki M.Ç. ise kazada yaralandı.



DHA'da yer alan habere göre, kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Denizli- Pamukkale karayolu üzerinde meydana geldi. Akkonak Mahallesi’ndeki evlerinin önünden babasına ait park halindeki 20 A 044 plakalı otomobili izinsiz alan Anafartalar Lisesi öğrencisi Ayşe Nur Direk, arkadaşı 17 yaşındaki M.Ç. ile gezintiye çıktı. Denizli’den Pamukkale yönüne giden otomobil orta refüje çarpıp takla atarken; emniyet kemeri takılı olmayan Ayşe Nur Direk aracın ön camından yola fırlayarak öldü. Arkadaşı M.Ç. ise araçta yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen acil yardım ekipleri yaralı M.Ç.’yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayşe Nur Direk’in cesedi ise kaza yeri incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

