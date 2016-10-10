Ailesinden 8 kişinin öldürüldüğü evde yaşamına son verdi!

Adana’da 2009 yılında ailesinden 8 kişinin öldürüldüğü katliamdan o sırada ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü için kurtulan 42 yaşındaki Handan Yüksel, olayın meydana geldiği evden atlayarak yaşamına son verdi.

Fatih Karaçalı’nın DHA’da yer alan haberine göre, Adana'da 2 Haziran 2009’da miras anlaşmazlığı nedeniyle yüzünden Murat Yüksel (44), ablası hemşire Nalan Yüksel (40), babası İbrahim Yüksel (64), annesi Günay Yüksel (62) , yeğenleri; 6 yaşındaki Vedat Yüksel, 17 yaşındaki Halil İbrahim Kopar, 19 yaşındaki Arif Kopar, kardeşinin eşi 29 yaşındaki Ela Gül Yüksel ve kardeşi 33 yaşındaki Ali Yüksel’i öldürdü. Murat Yüksel’e, 8 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilirken saldırı sırasında ruh sağlığı hastanesinde tedavi gören Handan Yüksel, katliamdan kurtuldu.

Bugün ailesinin neredeyse tamamını kaybettiği eve gelen Handan Yüksel, 11’nci katın balkonuna çıkarak bir süre etrafı izledi, ardından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine büyük bir gürültü ile düşen Yüksel ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kadın kurtarılamadı.



Psikolojik sorunları nedeniyle komşuları ile görüşmeyen ve uzun zamandan bu yana yalnız yaşayan Handan Yüksel’in en son sabah ekmek almak için dışarı çıktığı kaydedildi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ve uzman ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Yüksel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

