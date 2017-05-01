Ailesinden 4 kişiyi öldürmesinin sebebi ortaya çıktı: Ortak kullanılan su!

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde cinnet geçiren Yusuf Albayrak, tabancayla 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürdü. 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladıktan sonra intihar etmek istedi. Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayın ortak kullanılan su yüzünden çıktığı belirlendi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile ortak kullanılan su sebebiyle tartışan Yusuf Albayrak, cinnet getiren Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan Albayrak da açılan ateşte ağır yaralandı.

İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan Albayrak'ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Olay sonrası intihar girişiminde bulunan zanlı polis ekipleri tarafından böyle ikna edilerek gözaltına alındı.

Sebebi: Ortak kullanılan su

Vahşetin sebeninin ortak kullanılan su olduğu belirlendi. İddiaya göre Yusuf Albayrak, su aboneliği üzerine kayıtlı olan 3 katlı evde birlikte oturdukları kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile su faturası yüzünden tartışmaya başladı. Kardeşlerinden her kat için kendilerinin su abonesi olmasını isteyen Yusuf Albayrak, tartışma sırasında cinnet getirerek, üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeylerinin üzerine kurşun yağdırdı.