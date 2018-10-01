Ailesi zihinsel engelli kızlarına damatsız düğün yaptı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de zihinsel engelli kızının gelinlik giyme arzusunu kıramayan anne, kızına damatsız, çalgılı, kınalı düğün yaptı. Gelinlik giyen Aybüke Yılmaz (30), gönlünce eğlendi.

Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi\'nde Yılmaz Ailesi´nin zihinsel engelli kızı Aybüke, uzun zamandır istediği düğününü annesi Gülşen\'in sayesinde gerçekleştirdi. Damatsız gerçekleştirilen mahalle düğününde mahalle sakinleri de gelinlik hasretini dindiren Aybüke ile Yılmaz ailesinin mutluluğunu paylaştı. Sazlı-sözlü damatsız dügünde hayalini kurduğu gelinliği giyen Aybüke, misafirlerle karşılıklı göbek attı. Ellerine düğün kınası da yakılan zihinsel engelli kızın başına kırmızı duvak da örtüldü. Kızının isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan anne Gülşen Yılmaz, \"Kızım zihinsel engelli. Uzun zamandır \'Anne düğünümü yap ben evlenmek istiyorum, ben de gelin olmak istiyorum\' dedi. 3 günlük dünya, kalbi kırılmasın dedim ve kızıma damatsız bir düğün yaptım\" dedi.

Aybüke\'nin babası İbrahim Yılmaz da eşiyle birlikte düğünü yapma kararı aldıklarını daha sonra düğün hazırlıklarına başladıklarını vurgulayarak, \"Hazırladığımız düğüne akrabalarımızı, komşularımız davet ettik. Sağ olsun onlarda bizi yalnız bırakmadın\" diye konuştu.



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