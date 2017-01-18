Ailesi tarafından öldürülen Amine'ye, elektrik verildiği kanıtlandı!

Batman’da 'telefon şifresini vermediği' iddiasıyla ağabeyi tarafından öldürülen 17 yaşındaki Amine Demirtaş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Dava 2 Mart günü görülecek.

İddianameye göre, 31 Temmuz 2016’da Huzur Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki Amine Demirtaş, ağabeyi Kasım Demirtaş (29) tarafından sopayla dövüldü. Ağabeyinin, üzerine su döktükten sonra elektrik verdiği Amine, evde hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı ağabey Demirtaş ve baba M. Masum Demirtaş gözaltına alınıp tutuklandı.

Davada, Amine’yi katleden ağabeyi ile tutuksuz yargılanan baba ve anne Adalet Demirtaş hakim karşısına çıkacak.

Elektrik verildiği kanıtlandı

Dihaber'de yer alan habere göre, ağabeyi Kasım Demirtaş’ın, ‘Amine’ye birkaç kez elektrik verdim’ demesine rağmen Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ‘elektrik’ verilmediği rapora yansımıştı. Bunun üzerine bulgular Adli Tıp İhtisas Dairesi’ne gönderildi. İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda Amine’ye ‘elektrik’ verildiği ifade edildi.