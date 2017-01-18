T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ailesi tarafından öldürülen Amine'ye, elektrik verildiği kanıtlandı!

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından 'elektrik' verilmediği rapora yansımıştı

18 Ocak 2017 16:59

Batman’da 'telefon şifresini vermediği' iddiasıyla ağabeyi tarafından öldürülen 17 yaşındaki Amine Demirtaş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Dava 2 Mart günü görülecek.

İddianameye göre, 31 Temmuz 2016’da Huzur Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki Amine Demirtaş, ağabeyi Kasım Demirtaş (29) tarafından sopayla dövüldü. Ağabeyinin, üzerine su döktükten sonra elektrik verdiği Amine, evde hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı ağabey Demirtaş ve baba M. Masum Demirtaş gözaltına alınıp tutuklandı.

Davada, Amine’yi katleden ağabeyi ile tutuksuz yargılanan baba ve anne Adalet Demirtaş hakim karşısına çıkacak.

 

Elektrik verildiği kanıtlandı

 

Dihaber'de yer alan habere göre, ağabeyi Kasım Demirtaş’ın, ‘Amine’ye birkaç kez elektrik verdim’ demesine rağmen Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ‘elektrik’ verilmediği rapora yansımıştı. Bunun üzerine bulgular Adli Tıp İhtisas Dairesi’ne gönderildi. İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda Amine’ye ‘elektrik’ verildiği ifade edildi.

ETİKETLER

Amine DemirtaşbatmanraporağabeyelektrikKasım DemirtaşMasum Demirtaş baba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24