Ailesi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden eşi Başak Demirtaş, "Herkese tüm halkımıza selamı vardı. Herkese sevgilerini iletti. Morali de keyfi de gayet iyiydi" dedi.

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bugün eşi Başak Demirtaş, kız kardeşi Bahar Demirtaş ile çocukları ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren açık görüş sonrası cezaevi önünde Selahattin Demirtaş’ın durumuna ilişkin eşi Başak Demirtaş bilgi verdi.

Başak Demirtaş, çocukları ile birlikte aylık olağan aile ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Herkese tüm halkımıza selamı vardı. Herkese sevgilerini iletti. Morali de keyfi de gayet iyiydi" dedi.

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden ailesi basına demeç verdikten sonra cezaevinden ayrıldı.