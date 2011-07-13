-AİLESİ METİN HOCA'NIN ÖLÜM RAPORUNA TEPKİLİ ARTVİN (A.A) - 13.07.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta Artvin'in Hopa ilçesindeki mitingi öncesinde yaşanan olaylarda rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ailesi ile bir grup, Trabzon Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporuna tepki gösterdi. Metin Lokumcu'nun avukatı Alp Tekin Ocak, Hopa Belediye Parkı'nda düzenlenen ve Lokumcu'nun eşi Gülay Lokumcu, oğlu Ulaş, kardeşleri Mete Lokumcu ve Neşe Gürhan, Hopa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Küçükali ve bazı vatandaşların katıldığı basın açıklamasında, Trabzon Adli Tıp Kurumunun raporuna göre, Lokumcu'nun ölümünde herhangi bir kimyasal maddenin etkisinin saptanmadığı, raporda ölümün Lokumcu'nun mevcut kalp ve akciğer hastalığı sonucu meydana geldiğinin yazıldığını belirtti. Hopa halkının 31 Mayıs'ta kendi düşüncelerini ifade etmek için meydanda toplandığını ifade eden Ocak, şunları söyledi: ''O gün oraya Başbakanı alkışlamaya gelen insanlar olduğu gibi Başbakan'a kendi eleştirisel düşüncelerini ifade etmek ve kamuoyuyla bunu paylaşmak için gelen Hopalılar gibi Metin Hoca da oradaydı. Metin Hoca'nın akciğer ve kalp hastalığı olabilir. Bu ölüm 31 Mayıs günü polisin uyguladığı şiddet sonucu sonucu meydana gelmiştir. Bu şiddet düşünceyi açıklama özgürlüğüne karşı gerçekleştirilmiştir. Şunu da belirtmek lazım. Metin Hoca'nın davası o gün orada olan ve şu an Erzurum'da tutuklu bulunan 13 arkadaşımızın davasıdır. Ayrıca derelere karşı, HES'lere karşı mücadele verenlerin davasıdır. Bunu böyle bütün olarak algılamak lazım.'' Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu da bildiği kadarıyla babasının kalp ve akciğer hastalığı olmadığını söyledi. Basın açıklaması sırasında Metin Lokumcu'nun eşi Gülay Lokumcu, oğlu Ulaş Lokumcu, kız kardeşi Neşe Gürhan göz yaşlarına hakim olamadı.