Ailesi Medine'yi diri diri gömmüş

T24- Adıyaman'da ailesi tarafından öldürülen ve cesedi evlerinin kümesinde bulunan 16 yaşındaki Medine Memi'nin daha hayattayken toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.







Türkiye, Adıyaman Kahta'da yaşayan Medine Memi'nin adını ilk kez geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaybolduğunda duydu.





Olayla ilgili baba Ayhan Memi, dede Fethi Memi ve anne İmmihan Memi gözaltına alınmış, mahkemede tutuklanan baba ve dede susma hakkını kullanmıştı.