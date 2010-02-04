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Yaşam

Ailesi Medine'yi diri diri gömmüş

Adıyaman'da ailesi tarafından öldürülen ve cesedi evlerinin kümesinde bulunan 16 yaşındaki Medine Memi'nin diri diri toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

04 Şubat 2010 02:00

T24- Adıyaman'da ailesi tarafından öldürülen ve cesedi evlerinin kümesinde bulunan 16 yaşındaki Medine Memi'nin daha hayattayken toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.



Türkiye, Adıyaman Kahta'da yaşayan Medine Memi'nin adını ilk kez geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaybolduğunda duydu.

40 gün kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedi ihbar üzerine Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde babası Ayhan Memi'ye ait evin bahçesindeki kümeste açılan iki metre derinlikteki çukurda bulunmuştu.

Genç kızın cesedi elleri bağlı, oturur vaziyette bulan ekipler, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Merkezine göndermişti.


Medine'nin yapılan otopsisinde mide ve ciğerlerinde "yoğun toprak" bulundu. Böylece, genç kızın gömülürken canlı ve bilincinin açık olduğu anlaşıldı.

Daha önce ailesinden şiddet gördüğü için polise başvuran Medine için, babası "Erkek arkadaşları var... Rahatsızız" ifadesini kullanmıştı.

Olayla ilgili baba Ayhan Memi, dede Fethi Memi ve anne İmmihan Memi gözaltına alınmış, mahkemede tutuklanan baba ve dede susma hakkını kullanmıştı.

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