Ailesi Medine'yi diri diri gömmüş

<p><span class="arabaslik">T24-</span> Adıyaman'da ailesi tarafından öldürülen ve cesedi evlerinin kümesinde bulunan 16 yaşındaki Medine Memi'nin daha hayattayken toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.</p><p><br /><br /></p><p>Türkiye, Adıyaman Kahta'da yaşayan Medine Memi'nin adını ilk kez geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaybolduğunda duydu.</p><p><a rel="nofollow" name="byLine1">40 gün kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedi ihbar üzerine Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde babası Ayhan Memi'ye ait evin bahçesindeki kümeste açılan iki metre derinlikteki çukurda bulunmuştu.</a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine2">Genç kızın cesedi elleri bağlı, oturur vaziyette bulan ekipler, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Merkezine göndermişti.</a></p><p><a rel="nofollow" name="story"><br /></a></p><p><a rel="nofollow" name="content"><a rel="nofollow" name="byLine3">Medine'nin yapılan otopsisinde mide ve ciğerlerinde "yoğun toprak" bulundu. Böylece, genç kızın gömülürken canlı ve bilincinin açık olduğu anlaşıldı.</a></a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine4">Daha önce ailesinden şiddet gördüğü için polise başvuran Medine için, babası "Erkek arkadaşları var... Rahatsızız" ifadesini kullanmıştı.</a></p><p>Olayla ilgili baba Ayhan Memi, dede Fethi Memi ve anne İmmihan Memi gözaltına alınmış, mahkemede tutuklanan baba ve dede susma hakkını kullanmıştı.</p>