Ailesi, Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç etti; Londra'daki saldırıda hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki şok saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin de 43 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Aysha (Ayşe) Frade olduğu ortaya çıktı. Öldürülen kadının annesinin İspanyol babasının ise Kıbrıs Türkü olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta, kaldırımda yürürken, saldırganın kullandığı aracın çarpmasıyla savrulan bir kadının, yoldan geçen bir otobüsün altında kaldığı görülüyordu.

Reuters, otobüsün arka lastiğinin hemen yanında, hareketsiz şekilde yatan kadının yaralı olduğunu duyurmuştu. Ajansın daha sonra geçtiği karelerde ise kadının aynı yerde yattığı ve bu sırada bir başka kadının otobüse bindiği, şoförün de koltuğunda oturduğu görülmüştü.

Kötü haber geldi

Esrarengiz görüntülerin sırrı ise bugün çözüldü.

Uzun süre otobüsün altında yatan kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, talihsiz kadının kimliği de belli oldu: İki çocuk annesi Aysha Frade. Frade'nin olay yeri yakınlarındaki bir okulda İspanyolca öğretmenliği yaptığı açıklandı. İngiliz basını; İspanya kökenli kadının, İngiltere doğumlu olduğunu bildirdi. Aysha Frade ve Portekiz asıllı İngiltere vatandaşı eşi John Frade'nin, sekiz ve 11 yaşlarındaki iki çocuklarıyla birlikte Londra'da yaşadıkları belirtildi.

Babası Kıbrıslı Türk, annesi İspanyol

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Kıbrıs Türk kökenli Ayşe Frade olduğu öğrenildi.

Annesi İspanyol babası ise Kıbrıslı Türk olan 43 yaşındaki Ayşe Frade'in 8 ve 11 yaşlarında iki kız çocuk annesi olduğu belirtildi. DLD College London'da İspanyolca öğretmenliği yapan İngiltere doğumlu Ayşe Frade’in Portekiz asıllı İngiliz vatandaşı John Frade ile evli olduğu kaydedildi.

Ailesi ve sevenlerinin şok yaşadığı saldırı sonrası, Ayşe Frade'in Facebook hesabı, anı sayfasına dönüştürüldü.

Londra saldırısında yaralıların ülkeleri belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında saldırıda yaralanan vatandaşların ülkelerini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasını başkenti sarsan saldırıya ayırdı. Saldırganın tek başına hareket ettiğini kaydeden May, dünyanın farklı noktalarından gelen destek mesajları için teşekkür etti. Saldırganın İngiliz doğumlu olduğunu açıklayan İngiliz Başbakan, saldırıda yaralananların milliyetlerini de açıkladı. Theresa Say, saldırıda 12 İngiltere, 3 Fransa, 2 Romanya, 4 Güney Kore, 2 Yunan, Almanya, Polonya, İrlanda, Çin, İtalya ve ABD’den 1’er vatandaşın yaralandığını söyledi.



Yaralılar arasında 3 polis memurunun da yaralandığını aktara May, 2’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.