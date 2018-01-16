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Ailesi, Kerimcan Durmaz'ı izledi

"Beni hep kıskanıyorlar; gördüğünüz gibi ablanız star bebeğim"

16 Ocak 2018 12:59

Sosyal medyaya yüklediği videolarla şöhret olan daha sonra da DJ’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi’nde önceki akşam sahneye çıktı. Ailesi en ön sırada Durmaz:'ın sahne şovunu izledi.

Kerimcan Durmaz'ın yerli-yabancı hit parçaların çaldığı sahne şovunu, 3 bin 500 kişinin izledi. Eline mikrofon alarak playback yapan Durmaz'ı ailesinin yanı sına yakın arkadaşları Caner Çalışlar ve Samet Liçina dinledi.

Dans grubuyla kareografi hazırlayan Durmaz, sahneyefırlattığı terini sildiği havluyu fırlattı. Havluyukapmaya çalışan gençler arasında arbede yaşanması da dikkat çekti.

"Ablanız star bebeğim"

Konserde, anne ve babası Hülya-Vedat Durmaz, ablası Serap Akbudak ve anneannesi Gülşen Kelebek de en ön sırada yer aldı.

Demet Akalın da Kerimcan'a destek olmak için sahneye çıktı.

Kerimcan Durmaz “Muazzez Abacı sizin burada çıkacağınızı öğrenince kendi konserini iptal etti. Sanatçının bu tavrını nasıl karşıladınız?” sorusuna, “Beni hiç çekemiyorlar. Hep kıskanıyorlar! Gördüğünüz gibi ablanız star bebeğim" diye yanıt verdi.

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