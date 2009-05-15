Ailesi, Gaye'nin organlarını bağışladı

Maltepe'de tartıştığı genç kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Gaye Kılıç'ın organları bağışlandı.



Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.



Gaye Kılıç'ın karaciğer ve böbreklerinin, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyonla alındığı ve uygun görülen hastalara nakledileceği öğrenildi.



Girne Mahallesi Maden Sokak Doğuşkent Sitesi'nde meydana gelen olayda Gaye Kılıç, tartıştığı Burcu K. tarafından göğsünden bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti.

