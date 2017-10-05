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Ailesi eşini götürünce, üst geçitte intihara kalkıştı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 30 yaşındaki İ

05 Ekim 2017 19:23

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 30 yaşındaki İ.Y, pazar günü dünya evine girdiği eşinin evlenmelerine karşı çıkan ailesinin kızlarını alıp götürmesi üzerine üst geçite çıkıp, tüfekle intihar girişiminde bulundu. Polis tarafından ikna edilen İ.Y., hastaneye kaldırıldı.
İzmit\'te yaklaşık 7 ay önce birlikte yaşamaya başlayan İ.Y. ile G.Y., geçen pazar günü yaşamlarını birleştirdi. İ.Y. ile evlenmesine karşı çıkan G.Y.\'nin ailesi, dün gece eve gelerek kızlarını alıp götürdü. Bunun üzerine bunalıma giren İ.Y., tüfeğini de yanına alarak bugün öğle saatlerinde D-100 karayolu üzerindeki Yenidoğan üst geçidinde çıkıp, intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, İ.Y.\'ı eyleminden vazgeçirmek için çalışma başlattı. Havaya bir el ateş açan İsmail Yılgın, yakınlarının ve polisin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından tüfeği yere bırakarak teslim oldu.
Gözyaşları içerisinde ambulansa Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İ.Y., muayenesı ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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