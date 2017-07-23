Ailesi, 'depremde öldü' sanmıştı: Deniz daha güvenliydi, kahvaltı yaptım...

Ege Denizi'nde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesi tarafından "öldü" sanılan balıkçı Hasan Sağlam'ın, o sırada denizde olduğu ortaya çıktı. Deprem sırasında denizin daha güvenli olduğunu, bu nedenle karaya çıkmadığını söyleyen Sağlam, "Salladı gitti, bana zararı olmadı, olan karadakilere oldu. Denizin ortasında kahvaltı yapıp yola çıktım" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Ege Denizi’nde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam’ın, denizin daha “güvenli” olduğu düşüncesiyle karaya çıkmadığı anlaşıldı.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Hasan Sağlam (59), depremin meydana geldiği gecenin öncesinde denize açıldığını belirterek, “Balığa çıktığımı bilen ailem dalgaların beni yuttuğunu, öldüğümü düşünmüş. Haber verdikleri Sahil Güvenlik beni bulup deprem olduğunu söyledi” dedi.

Denizde sarsıntıyı hissettiğini ancak önemsemediğini, depremin suda kendisine zararı olmayacağını düşündüğünü vurgulayan Sağlam, “Salladı gitti, bana zararı olmadı, olan karadakilere oldu. Denizin ortasında kahvaltı yapıp yola çıktım. Balık tutmanın sevinciyle döndüğümde iskele yıkılmış, kayıklar denizin ortasındaydı. O zaman depremin büyüklüğünü anladım” ifadesini kullandı.

Muğla’nın Gökova Körfezi’nde 2 gün önce meydana gelen 6.6’lık depremin ardından Bodrum ve Datça’da hayat normale döndü. Tsunami etkisi yapan büyük depremin ardından bölgede gün boyu büyüklüğü 2 ile 4.9 arasında değişen 250’ye yakın deprem yaşandı. Bodrum’da dün akşam da saat 20.09 ve 20.25’te 4.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Vatandaşlar, panikle sokaklara fırladı.