Ailesi, cinsel kimliğini açıklayan LGBTİ birey için 'onur partisi' düzenledi

LGBTİ bireylerin dünyanın çoğu yerinde cinsel kimliklerini açıklamasıyla aileleri tarafından sıkıntı yaşadığı bilinirken, ABD'de yaşayan 17 yaşındaki Kinsey'nin ailesi ise bu durumu öğrendiklerinde genç kızı sürpriz bir 'onur partisi’yle karşıladı.

Kindsey'in 'onur partisi'nde her şey rengarenk; parti malzemeleri, yemekler, hatta pastalar... New Jersey'de yaşayan Kindsey'in ailesi cinsel kimliğe karşı böyle bir sürpriz yaptı.

Kinsey, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara çok kişinin destek verdiğini belirterek "Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. En güzel yanı da bu partinin herkesi mutlu etmesi" dedi.