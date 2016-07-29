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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ailesi, 3 gündür gözaltında olan gazeteci Şahin Alpay’ın durumu hakkında bilgi alamıyor!

Alpay, 27 Temmuz'da gözaltına alınmıştı

29 Temmuz 2016 18:25

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ertesinde başlatılan soruşturma kapsamında 27 Temmuz’da gözaltına alınan ve sağlık sorunları olan gazeteci-yazar Şahin Alpay’ın durumu ile ilgili bilgi alınamıyor.

72 yaşındaki Alpay’a avukatlık desteği veren Punto24 Hukuk Birimi ve gazetecinin ailesi, Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Alpay’ın doktor raporlarını sunarak, gazetecinin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ifade verebilmesinin sağlanması için başvuru yaptı. Ancak başvuru savcılık tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine, üç gündür gözaltında tutulan Alpay’ın sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyen ailesi ve Punto24 Hukuk Birimi üyeleri, tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, yetkililerden yazarın sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi almak istedi. Emniyet yetkilileri, Alpay’ın sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi reddederken, hiçbir şekilde kendisiyle görüştürülmeyeceklerini bildirerek Alpay’ın avukatı ve yakınlarını Emniyet Müdürlüğü’nden çıkardı.

Bu haber ilk olarak P24'te yayımlandı 

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