Ailenin avukatı duyurdu: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer, mağdurların zararını 2 hafta içinde gidermek istiyormuş!

400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021’de yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in geçen hafta şikayetlerini geri çekmesi karşılığında 8 müştekiye toplamda 2 milyon lira gönderdiği belirtildi. Özer'in 1 milyon 123 bin lira gönderdiği müşteki Yusuf D.'nin avukatı Sinan Keskin, "Faruk Fatih Özer ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor. Müvekkillerimizin de tabii bir kısım zararları uzlaştırma kapsamında belirlenen zararları da giderildikten sonra savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçeleri sunuyoruz" dedi. Özer’in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan da 373 mağdurun zararını giderdiklerini, 2 hafta içinde bütün mağdurların zararlarını gidermek istediklerini söyledi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.



Avukat Sinan Keskin, "Biz de buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gereğince yürüttük. Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik" şeklinde konuştu.

"Şikâyetten vazgeçme dilekçelerini verdik"

Keskin şöyle devam etti:

"Şu anda gelinen aşama itibariyle birçok müvekkilimize ulaşmaya çalışıyoruz telefonlarla. Zamansal anlamda tabi bir kısıtlılık söz konusu, birçok müvekkilimiz olduğu için tek tek onları arıyoruz. Bu yeni gelişmeden onları haberdar etmeye çalışıyoruz. Bir kısım müvekkillerimiz bu uzlaşma kapsamında zararlarının giderilmesini kabul ettiler. Biz de demin anlattığım gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetten vazgeçme dilekçelerini verdik. Tabii uzlaşma kapsamında zararları giderilen müvekkiller yakınlarına da bunları aktardılar. Ofisimizi bir hayli bu konuyla ilgili arayan şu anda mağdurlar söz konusu. Aynı zamanda yeni vekaleten çıkartan müvekkillerimiz de var. Bunlarla ilgili uzlaştırma görüşmeleri devam ediyor."

Avukat Keskin, "Tahsil edilemeyecek bir dosyayla ilgili daha doğrusu hiç tahsil edilemez diye bakılan bir dosya, epeyce de bir uğraştık biliyorsunuz gelinen süre itibariyle. Burada tahsilatları şuanda yapmış bulunuyoruz. Tabi ki kabul eden müvekkillerimle ilgili söz konusu oluyor. Faruk Fatih Özer tabi ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor. Müvekkillerimizin de tabi bir kısım zararları uzlaştırma kapsamında belirlenen zararları da giderildikten sonra savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçeleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şikayetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Avukat Keskin, "Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir" dedi.



Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olduğunu da hatırlatan Keskin, "Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi uzlaştırma kapsamında. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında. Bunlar banka hesaplarına yattı, biz de ofisimiz olarak teyit ettik bankaya yattığını. Aynı zamanda da buna istinaden dediğim gibi savcılıktan suç duyurusuna ilişkin şikayetten vazgeçme dilekçelerini de sunduk" ifadelerini kullandı.

Özer ailesinin avukatı: 373 mağdurun zararını giderdik

Faruk Fatih Özer’in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mağdurların zararlarını 2 hafta içerisinde gidermek istediklerini söyledi.

Avukat Erarslan, "Biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır. Risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda da sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkil de bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılık kastının varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Biz zaten bu yüzden de mağdurların zararının karşılanması gerektiğini başından beri bu şekilde uzlaşmaya vardık fakat MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. MASAK raporları doğrultusunda da yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 tane mağdurun toplam zararını giderdik. 373 tane mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden aynı zamanda vazgeçti. Gelen dekontlar tarafımdan vekaleten gönderildi. Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"2 hafta içinde bütün zararları gidermek istiyoruz"

Erarslan, şöyle devam etti:



"Zararları olan, zararı olduğunu ve mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgileriyle ve zarar bedelleriyle bizlere bilgi vermesini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri avukatları vasıtasıyla yapmalarını açıkçası tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi fakat zamanımız yok. Çünkü tutuklamaya dair süreler de doluyor, soruşturma da gizli olduğu için daha fazla da bilgi veremiyorum yalnız süremiz çok kısıtlı. 1-2 haftamız var, biz bu 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim ve ricam bu bilgilendirmeleri yaparken toplu bir şekilde yapılanlara ve aynı zamanda meblağı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırası içerisinde sıra sıra zararlar giderilmeye başlanacak." (DHA)