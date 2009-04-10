‘Ailemi dağıtmayın’ feryadı

Özür grubu atamalarında, il emri uygulamasının kaldırılması nedeniyle birçok eğitim çalışanı eşlerinden ayrı yaşamak zorunda kaldı.



Söz konusu durumla ilgili AKİM'e başvuran bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e, “Lütfen ailemi dağıtmayın. İl emri geri gelmek zorunda. Yoksa birçok aile dağılacak, hayatlar mahvolacak” feryadında bulundu.



Özür grubu atamalarında, il emri uygulamasının tekrar geri getirilmesi için öğretmenler taleplerini Milli Eğitim Bakanlığa iletmesine karşın konu ile ilgili somut bir adım bir türlü atılmadı. Bir öğretmen de AKİM'e başvurarak il emrinin tekrar uygulanmasını istedi. 6-7 yıl eşinden ayrı çalışmak zorunda kalacağına dikkat çeken öğretmen, bu tür bir sürecin ailesini dağıtacağına işaret ederek yardım istedi.



İsminin açıklanması istemeyen bu öğretmen durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“1,5 yıla yakın bir süredir Ardahan'ın bir ilçesinde branş öğretmeni olarak görev yapan bir bayanım. Aslen Aydın'lıyım. Eşim Aydın'da özel şirket çalışanı olarak görev yapıyor.



İl emri acilen geri gelmezse 6-7 yıl daha ayrı çalışmak zorunda kalacağız. Bu ne demek peki? Bu 6-7 yıl daha eşimden, evimden, ocağımdan ayrı çalışmak zorunda kalacağım demek. Bu zaten 5 yılımı atama için bekleyen biri olarak bir 8 yıl da eş durumu için bekleyeceğim ve hayatımın 13-14 yılını atama bekleyerek, hayatımı erteleyerek ve hatta bu yüzden çocuk sahibi olamayarak ömrümün önemli bir kısmını tüketmiş olacağım demek. Bu süre içinde yaşadığımız maddi ve manevi kayıplar ise cabası... Bu nedenle sağlığımızı kaybetmek üzereyiz... 6-7 yıl daha beklemek zorunda kalırsak boşanırız muhtemelen... Çünkü Türkiye'nin bir ucunda eşim, öteki ucunda ben... Yaşadığımız sıkıntıları kelimelerle anlatmak mümkün değil... Bunu yaşamayanlara da hikaye gibi gelir, bizi ancak bizim gibiler anlar. Bu açıkça bir zulümdür ve başka açıklaması yoktur. İl emri geri gelmek zorunda. Yoksa birçok aile dağılacak, hayatlar mahvolacak.”

