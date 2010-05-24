'Ailemdeki tüm kadınlar çarşafa girdi'

T24 - Engin Günaydın, ailesindeki tüm kadınların nasıl çarşafa girdiğini anlattı...



Bir+Bir dergisine konuşan ünlü oyuncu, ailesiyle ilgili daha önce gündeme gelmemiş bir gerçekten söz etti.



Konuşmasında annesine olan düşkünlüğünün altını çizen Engin Günaydın, annesinin ve yengelerinin çarşafa girdiğini söyledi.



Ailesindeki kadınların, daha önceden başı açık olduğunu belirten Günaydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"1985-86 yıllarında Erbaa'ya çarşaflı gruplar geldi. Ben ortaokuldaydım. Mahalle mahalle dolaşıyorlardı, bizimkileri de korkutmuşlar cennet cehennem diye. 'Çocuklarınıza böyle bakarsanız cehennemde cayır cayır yanarsınız' demişler. Bir gün bağırarak geldi annem 'sizin yüzünüzden yanacağım niye namaz kılmıyorsunuz oğlum'. Üç yengem ve annem çarşafa girdi. O dönem bütün Anadolu kapandı tahmin ediyorum. Sadece Erbaa'da olduğunu sanmıyorum."







