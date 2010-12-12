Aileli mekanlara içki baskını

T24 - Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’nın Ümitköy Park Caddesi’ndeki lüks içkili mekânları basarak, “Yanlarında da olsanız 18 yaşın altındaki çocuklarınızı buralara getiremezsiniz” diye ailelerden kimlik topladı. Haklarında tutanak tutulan çocuklar aynı masada yanında oturan anne-babalarına imza karşılığında teslim edildi. Orada bulunan Ankara Baro Başkanı Feyzioğlu, “Görüntü korkunçtu” dedi.

Ankara Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, içkili mekanlara, aileleriyle birlikte 18 yaşın altında çocukların alınmaması için denetimler yaptı. Mekanlarda, aileleriyle birlikte çocukların bulunduğu, Tutanak düzenlenerek tespit edildi. Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da bulunduğu lokantada tartışma çıktı, olay basına yansıdı.







Çocukları imza karşılığı verdiler

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece başkentin lüks içkili mekanlarının bulunduğu Ümitköy Park Caddesi’nde denetim yaptı. Polis, yasa gereği 18 yaşın altındaki çocukların, yanlarında ebeveynleri olsa da bu mekanlarda bulunamayacağını belirterek, bazı işletmelerde tutanak tuttu, bazılarına da sözlü uyarıda bulundu.

Bu denetimlerden birine Baro Başkanı Feyzioğlu da tanık ve müdahil oldu. Feyzioğlu’nun bulunduğu mekanda, 18 yaşın altıdaki çocukların bulunduğu masalardaki ailelerin kimlikleri toplandı ve tutanak tutuldu. Feyzioğlu, önceki gece yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Cuma akşamı saat 20.30 civarında içeriye 4 veya 5 tane sivil polis girdi. İki üç tanesi sakallıydı. Parkalı, takım elbiseli falan ciddi bir görüntü değil, oldukça da korkutucu bir görüntüydü. Çocuklu masalara yöneldiler. Sonra bir tomar dolusu nüfus cüzdanını ellerine topladıklarını gördüm. Avukat olduğumu söyleyerek, olaya müdahil oldum. Çocuk şubesinden olduklarını, amaçlarının çocukları korumak olduğunu söylediler.



Beni de gözaltına almak istediler

Çocukların, içkili yerde bulunduğuna dair her bir çocuk için tutanak tutuldu ve daha sonra çocuk koruma kanununa göre içkili yerde polis tarafından bulunmuş olan çocuklar, trajı komik bir şekilde aynı masada yanında oturan anne babalarına imza karşılığında teslim edildi.



Siyaseten vahim hukuken de vahim

Ben o sırada ellerindeki nüfus cüzdanı tomarını cep telefonumla fotoğrafladım. ‘Seni gözaltına alıyorum’ dedi, kolumu tuttu. ‘Derhal bütün avukat meslektaşlarımı, barolar odası başkanını gözaltına almaya cüret eden uygulamaya karşı buraya çağırıyorum’ dedim. Amirleri geldi ve bıraktırdı. Yaptıkları, ‘Buraya gelmeyin, burada içki içmeyin. Sizin hayat tarzınız artık bu ülkede bizim tarafımızdan yasaklanmıştır’ demektir. Bu olay, emri veren açısından da emri uygulayan açısından da görevde yetkinin kötüye kullanılmasıdır. Siyaseten vahimdir, hukuken vahimdir. Hani karışmayacaktı? Hani İzmir korkma dedi? Hadi şimdi İzmir korkmasın.”



Restoran sahipleri: Batakhane değiliz

Olayın yaşandığı Park Caddesi’ndeki işletmelerin sahipleri, bu tür baskınların, ailelerin çocuklarıyla buraya gelmeye korkmasına yol açacağını söylediler. Olaydan rahatsız olduklarını ve üzüldüklerini belirten işletmeciler şunları söylediler: “Müşterilerimiz oldukça rahatsız oldular. Burası batakhane değil ki. Elbette insanlar, aileleriyle çocuklarıyla buraya gelecekler. Buraya tüm partilerden, bakanlar milletvekilleri de geliyor. Onların da yanında çocukları oluyor. Talihsiz bir olay, çok üzüldük.”



Müdür kızdı: Yanlış

Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, yaşananları öğrenir öğrenmez Çocuk Şube Müdürlüğü’nün ekiplerine sert uyarıda bulundu. Olayın yaşanmasından üzüntü duyan Çatalkaya, Hürriyet’e şunları söyledi: “Maalesef böyle bir olay yaşandı. Hepimiz böyle restoranlara çocuklarımızla gider otururuz. Gerekeni yaptık ve bu yanlış anlaşılmaya yol açabilecek uygulamadaki arkadaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunduk. Çocuk Şubesi ekiplerimiz, genelde internet kafeler dahil olmak üzere umuma açık yerlerde çocukların tek başına bulunmasına, batakhane ve benzeri yerlere çocukların istismar edilmesini önlemek amacıyla denetimlerde bulunurlar. Ama ailelerin gittiği, kamuoyunda bilinen yerlerde bu tip uygulamalar yapılmaz. Bu olay Park Caddesi’ndeki bir restoranda gerçekleşmiş. Küçük yaşta aileleriyle oturan çocukların bulunmasından hareketle ekiplerimiz maalesef böyle bir denetime gitmişler. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 12. maddesi ile işyeri açmayı düzenleyen yönetmeliğin 37. maddesi aslında hukuken böyle bir denetime hak veriyor. yani hukuka aykırı bir durum yok. Bu maddelerde turistik belgesi olmayan işletmelerde, yanında velisi olsa da çocukların oturamayacağını belirtiyor.



Ailelerin gittiği yerler

Hukuka uygun olsa da turistik belgesi yok diye kendiliğinden bu arkadaşların oraya gitmesini ve bunu yapmasını tasvip etmiyorum. Öncelik verilmesi gereken başka yerler varken bizim önceliğimiz kamuya açık, ailelerin gittiği yerler olamaz. İnsiyatif kullanılacaksa herkesce malum şüpheli bölgeler tercih edilmeli. Uygulama yanlış olmuştur. Ne teşkilatımızın ne de benim, bu tip yerlerde yıldırma amaçlı bir kötü niyetimiz sözkonusudur.”



Uygulanan madde

- Polisin, hukuki işlem yaparken dayandığı 2259 Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 12. maddesi şöyle:

- Madde 12 - (Değişik madde: 03/08/2002 - 4771 S.K./10. md.) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini men eder.