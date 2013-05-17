Ailelerin yıllık haberleşme gideri arttı

TELKODER'den yapılan açıklamaya göre, telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda; internet, bir cep telefonu ve bir sabit telefon aboneliği bulunan bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri 110 lira oldu.

Ortalama olarak sabit telefona aylık 22 lira, cep telefonuna 22 lira ve internet hizmetine de 40 lira ödeniyor. Bunlara ayrıca devlete ödenen toplam 26 lira KDV ve Özel İletişim Vergisini de ilave etmek gerekiyor.

Ortalama 4 kişiden oluşan bir ailenin tüm fertlerinin cep telefonu kullandığı düşünüldüğünde ise 110 liralık haberleşme giderinin ortalama 204 liraya yükseldiği görülüyor. İnternet, bir cep telefonu ve bir sabit telefon aboneliği bulunan bu ailenin tüm üyelerinin cep telefonu kullandığı varsayıldığında ise bahsi geçen yıllık haberleşme gideri de ortalama 2 bin 451 liraya çıkıyor.



Türkiye'de haberleşme ihtiyacı artıyor



Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, haberleşme hizmetlerinin son yıllarda giderek daha büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktığını belirterek, 'Eskiye göre cep telefonumuzla daha çok konuşuyor, internet başında daha çok vakit geçiriyoruz. Haberleşme hizmetleri sadece özel hayatımızda değil iş yaşantımızda da giderek önem kazanıyor. Bu durumda haberleşme giderlerimiz de artıyor. Daha uygun fiyata kaliteli hizmet almamız elbette mümkün.

İşini kanunlara uygun yapan, yatırımını yapmış alternatif işletmeciler sayesinde tüketicilerin kaliteli ve uygun maliyetli hizmetler alması daha kolay hale geliyor. TELKODER'in sabit telefon ve internet hizmeti sunan çok sayıda üyesi bulunduğunu, önünün açılması halinde mobil telefon hizmetine de yakında başlanacağını hatırlatmak isterim' ifadelerini kullandı.