Ailelerin tutumu ve ayrımcılık karşıtı politikalar LGBT’lerin intihar riskini azaltıyor

İzmir’de Okyanus Efe Özyavuz adlı 17 yaşındaki bir trans erkeğin aile baskısı sonucu intihar etmesinin ardından LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) intiharlarının toplumsal yönüne dikkat çekiliyor. Ne oluyor da heteroseksist dünyanın dayatmalarına uyum sağlayamayanlar hayatına son vermeyi seçiyor? İntihar düşüncesindeki gençlere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini yok saymadan nasıl bir destek sunulabilir?

Ömer Akpınar’ın kaosgl.com’da yer alan haberine göre, transların intihar riski ve aldıkları klinik destek üzerine bir çalışma hazırlayan Dr. Şahika Yüksel transların, eşcinsel ve biseksüellerin maruz kaldığı risk faktörlerinin yanı sıra cinsiyet kimliklerine yönelik ayrımcılık ve damgalamayla karşılaştıklarını belirtiyor. Yine de mevcut araştırmaların büyük bir kısmı eşcinsel ve biseksüel gençler üzerinden ilerliyor.

Aileler çocuklarını oldukları gibi kabul etmeli

Amerikan İntiharbilimi Derneği’nin bilgi notuna göre, eşcinsel ve biseksüel gençlerin intihara teşebbüs oranları, heteroseksüel akranlarına kıyasla 3-4 kat daha fazla.

Eşcinsel ve biseksüel gençler, maruz kaldıkları sözlü ve fiziksel saldırılar sonucunda daha fazla ruh sağlığı sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Yani, homofobi bir ruh sağlığı meselesi olarak kendini gösteriyor.

Aile desteğinin etkisi, dikkat çeken bulgular arasında. Ailesi tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyen eşcinsel ve biseksüel gençlerin intihar etme oranları ailesiyle o kadar da sorun yaşamayanlara kıyasla 8 kat daha fazla. Bu da meselenin aile politikalarıyla ilişkisini ortaya koyuyor.

Yetişkinlerin desteği ve güvenli bir okul ortamı da eşcinsel ve biseksüel gençleri intihar düşüncesinden uzaklaştırabilecek koruyucu önlemler arasında.

Ayrımcılık karşıtı politikalar intihara karşı önlemler arasında

Peki, okullar ve gençlere danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar LGBT intiharlarına karşı kendini nasıl hazırlayabilir?

Dernek, gençlerle iletişim halinde olan tüm çalışanların LGBT gençlerin yaşadığı sorunlar hakkında eğitimlerden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu eğitimlerde de özellikle ayrımcılık, aile sorunları ve intihar düşüncesinde olan kişilerin fark edilip onlara yardımcı olunmasına ilişkin bilgilerin sunulması gerekiyor.

İntihara teşebbüs, kendine zarar verme ve intihar gibi olaylarla karşılaşıldığında nasıl hareket edileceğine dair bir protokol oluşturulması da dikkat çekilen bir diğer önlem.

Tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine eşit haklar tanıyan ayrımcılık karşıtı politikaların kurumlar tarafından da kabul ediliyor olması LGBT gençlere sunulacak destekler arasında.