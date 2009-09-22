Ailelerin kanlı kavgası: 3 ölü, 7 yaralı

Elazığ, Ordu ve Edirne'de aileler arasında yaşanan kavgalarda 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine 20 kilometre mesafede, Bağgülü köyünde Yeşilbaş ailesine mensup küçük çocukların arasında başlayan kavga, kadınların da katılmasıyla büyüdü.

Ailelerin erkeklerinin de karıştığı kavgada, av tüfekleri de kullanıldı.

Silahlı kavgada Mustafa ve Şemsettin Yeşilbaş kardeşler, kuzenleri Raif, Özkan ve Serdar Yeşilbaş'a av tüfeğiyle ateş etti. Kavgada, Raif Yeşilbaş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşleri Özkan ve Serdar Yeşilbaş, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Mustafa ve Şemsettin Yeşilbaş jandarma ekiplerince yakalandı.

Kardeşlerin düellosu

Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Düvecik Beldesinde Ali İnce ve kardeşi Çetin İnce ile Dursun Çetin ve Kardeşi Adem Çetin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, iki taraf tabanca ile birbirine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Ali İnce ile kardeşi Çetin İnce öldü, Dursun Çetin hafif yaralandı.

Kolundan yaralanan Dursun Çetin, İkizce Sağlık Ocağındaki tedavisinin ardından kardeşi Adem Çetin ile gözaltına alındı.

Çocuk av tüfeğiyle ateş açtı

Edirne’nin Menzilahir Mahallesi Şen Sokak'ta bir süredir aralarında husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G. isimli çocuk, av tüfeğiyle komşularına ateş açtı.

Av tüfeğinden çıkan saçmalardan A.T. ve K.T. yaralandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.T. ve K.T'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olaydan sonra kaçan R.G., kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.