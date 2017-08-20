Ailelerin 'Çocuklarımız hayal görüyor' dediği cinsel istismara 62 yıl hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 2014-16 yılları arasında aralarında 2 yeğeninin de bulunduğu 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, bir nakliyat firmasında işçi 34 yaşındaki Sabahattin Ataş, \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 71 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ataş\'tan şikayetçi olan bazı çocukların aileleri, \"Çocuklarımız hayal görüyor\" diye şikayetlerinden vazgeçti. Mahkeme buna rağmen, üst sınırdan, herhangi bir indirim uygulamadan Ataş\'a 5 kez ceza artırımı yaparak, 62 yıl hapis cezası verdi.

Diyarbakır\'da, 11 Mayıs 2016 tarihinde \'155 polis imdat\' hattını arayan bir kadın, Sabahattin Ataş\'ın merkez Sur İlçesi\'nde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ihbar etti. Polis, cinsel istismara maruz kalan 5-14 yaş arasındaki 2 erkek ve 5 kız çocuğu tespit etti. Polis bu çocuklardan 2\'sinin şüphelinin öz yeğeni olduğunu belirleyerek hepsinin ifadesini aldı. Mağdur çocuklardan 6\'sı, cinsel istismarı doğrularken, 14 yaşındaki çok ise, sorulara yanıt veremedi. Mağdur çocuklardan 8 yaşındaki E.S.C. 3 kez, 7 yaşındaki R.K. 12 kez, şüphelinin yeğeni 6 yaşındaki E.A. 2 kez, 8 yaşındaki şüphelinin yeğeni E.K. 1 kez, 10 yaşındaki E.C., 1 kez, 5 yaşındaki H.C. ise, 6 kez cinsel istismara uğradığını söyledi. Gözaltına alınan Ataş, tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarıldı. İfadesinde suçlamayı kabul eden ve çocuklara cinsel amaçla yaklaşık 13 kez dokunduğunu söyleyen Ataş, tutuklandı.

\"ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL DÜNYALARI GENİŞ\"

Savcılar, Ataş hakkında 7 mağdura karşı \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 71 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Şüphelinin olanları kimseye anlatmamaları için bazı mağdurlara 50 kuruş ve 1 lira verdiğini belirten savcı, Ataş\'ın cinsel istismar sırasında canı yanan küçük bir çocuğa bisküvi vererek sakinleştirdiğini bildirdi. İddianamede, çocukların istismar olayını bir birlerine anlattığını ve gözleriyle şahit olduğu, 3 çocuğun anne ve babasının şüphelinin anlatılanları yaptığına ihtimal vermediklerini söyleyip, şikayetçi olmadıkları kaydedildi.

Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davaya başlanırken bazı mağdur aileleri, çocuklarının hayal dünyasının geniş olduğunu, etki altında kalarak bu ifadeleri verdiklerini söyleyip şikayetlerinden vazgeçti.

\"KOMPLA KURULDU\" İDDİASI

İlk ifadelerinde suçlamaları kabul eden tutuklu sanık Sabahattin Ataş ise, yargılama sırasında bunun komplo olduğunu öne sürdü. Ataş, \"İhbarda bulunan kadın bana evlilik teklif etti, kabul etmedim. Beni baskı altına almak için çocukları kullanarak, hakkımda komplo yapmış. Çocuklar bu şahıs tarafından yönlendirilmiş\" dedi.

6 MAĞDUR İFADE DEĞİŞTİRDİ

Önceki ifadelerinde cinsel istismarı doğrulayan sanığın 2 yeğeninin de aralarında olduğu 6 çocuk, duruşmada cinsel istismara uğramadıklarını söyledi. Mağdur H.C. ise, \"Emniyet\'te söylediklerim doğrudur. Bu olaydan sonra onların camını kırdık. Sonra gidip olanları anlattık. 4 kişiye de, bana yaptıklarını yaptı. Kendi ailesinden 3 kişiye yaptığını da gördüm\" dedi.

3 MAĞDURUN BABASI: KİRALIK KATİLİM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Mağdurlardan E.C. E.S.C ve H.C.\'nin anneleri Ş.C. sanıktan şikayetçi oldu, babaları S.C. ise, şikayetçi olmadı. İfadesinde kiralık katil olduğunu söyleyen S.C., \"Ben kiralık katilim. Çocuğumu savunmazsam, kimi savunacağım? Sanığın suçsuz olduğunu tespit ettim. Akli dengesi yerinde değil. Sanık 13 yıllık kapı komşum. Ailesi mağdurdur, şikayetçi değilim\" dedi.

Mağdur çocuklardan 2\'sinin babası sanıktan şikayetçi olduğunu söylerken, 2 çocuğun ailesi de şikayetçi olmadıklarını bildirdi. İilk ihbarı yapan K.C. isimli kadın ise ifadesinde, \"12 yaşındaki mağdur, benim kardeşimdir. Bana olayı anlatınca, anneme söyledim. Kız kardeşim diğer kardeşlerime de aynı şeyin yapıldığını söyledi. Ablası olarak üzerime düşeni yaptım. Babam çok sinirli biridir. Olayın kapanması için şikayetten vazgeçtim. Kız çocukları için ileride sorun olacağını düşündüğümden kapanmasını istediğim için şikayetten vazgeçtim\" dedi.

Mahkeme, Sabahattin Ataş\'a 6 çocuğa yönelik \'Cinsel istismar\' suçundan 62 yıl hapis cezası verdi. Sanığa üst sınırdan ceza veren mahkeme, ceza oranında 5 kez artırım yaptı. Sabahattin Ataş\'a herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Mahkeme sanığın bir çocuğa yönelik eyleminde ise kesin ve inandırıcı kanıt olmadığını göz ölüne alarak beraat kararı verdi.

MAHKEME:ÇOCUKLAR, BASKI ALTINDA OLABİLİR

Mahkeme gerekçeli kararda, dosyadaki mağdurlardan sadece birisinin şikayetçi olduğunu, diğer mağdurların şikayetten vazgeçtiğini, nitelikli cinsel istismarın oluşabilmesi için, eylemin cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmasının şart olmadığını vurguladı. Gerekçeli kararda şöyle denildi:

\"Çocuklar her ne kadar önceki beyanlarından dönmüş olsalar da kapalı toplum yapısı ve akrabalık durumları baz alındığında, mağdur çocukların baskı altında olabileceği ve sanığa iftira atmaları için bir sebep olmadığı anlaşılmıştır. Çocukların yaşları göz önünde alındığında cinsel davranışlardan, terimlerden bu şekilde haberdar olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir.\"