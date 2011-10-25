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Politika

'Ailelerin Cezaevi kapısındaki görüntüleri rahatsız etti'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan Van M Tipi Cezaevine yakın takip...

25 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

Van M Tipi Cezaevi’nde deprem felaketi sonrası, mahkum yakınlarının ziyaret  ve görüşme sıkıntı çektiklerine ilişkin haber ve görüntüler TBMM  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yankılandı. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, erken saatlerde detaylı bilgi aldığı yetkililerden bir sıkıntı yaşanmadığı yanıtı aldı. 

Üstün T24’e,  “Mahkum aileleri ve yakınları isterlerse telefonla görüştürülüyorlar.  İsteyen hem telefonla hem de yüz yüze görüşebiliyor. Cezaevi yönetiminin görüşme konusunda bir sınırlaması olmadığını öğrendik”.


Geri dönenlere ‘firar’ işlemi uygulanmayacak 

Deprem sırasında yıkılan bahçe duvarından firar edenlerle ilgili durum da netleşiyor.  Ailelerini gördükten sonra geri dönenlerle ilgili ‘firar’ işlemi yapılmayacak.  Son bilgilere göre, cezaevinden firar edenlerin sayısı 100-150 arasında.  Van M Tipi Cezaevi’nde adli suçlular bulunuyor. 


İsteyene ‘nakil’ kolaylığı 

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Van M Tipi  Cezaevi’nde kalan mahkumlar başka bir  yere nakil isteyebilecek. Mahkumlara nakil kolaylığına ilişkin  bilgi verildi.  Komisyon başkanı Üstün,  “ Cezaevinin önünde olası nakiller için araçlar bekletiliyor. Mahkumların bu yöndeki talepleri karşılanacak” dedi. 



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