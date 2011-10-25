'Ailelerin Cezaevi kapısındaki görüntüleri rahatsız etti'





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Van M Tipi Cezaevi’nde deprem felaketi sonrası, mahkum yakınlarının ziyaret ve görüşme sıkıntı çektiklerine ilişkin haber ve görüntüler TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yankılandı. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, erken saatlerde detaylı bilgi aldığı yetkililerden bir sıkıntı yaşanmadığı yanıtı aldı.



Üstün T24’e, “Mahkum aileleri ve yakınları isterlerse telefonla görüştürülüyorlar. İsteyen hem telefonla hem de yüz yüze görüşebiliyor. Cezaevi yönetiminin görüşme konusunda bir sınırlaması olmadığını öğrendik”.





Geri dönenlere ‘firar’ işlemi uygulanmayacak



Deprem sırasında yıkılan bahçe duvarından firar edenlerle ilgili durum da netleşiyor. Ailelerini gördükten sonra geri dönenlerle ilgili ‘firar’ işlemi yapılmayacak. Son bilgilere göre, cezaevinden firar edenlerin sayısı 100-150 arasında. Van M Tipi Cezaevi’nde adli suçlular bulunuyor.





İsteyene ‘nakil’ kolaylığı



Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Van M Tipi Cezaevi’nde kalan mahkumlar başka bir yere nakil isteyebilecek. Mahkumlara nakil kolaylığına ilişkin bilgi verildi. Komisyon başkanı Üstün, “ Cezaevinin önünde olası nakiller için araçlar bekletiliyor. Mahkumların bu yöndeki talepleri karşılanacak” dedi.







