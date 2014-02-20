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Dünya
Deutsche Welle

Ailelerin büyük buluşması

Kuzey Kore ve Güney Kore'de ayrı düşen ailelerin buluşması gerçekleşti. Kore Savaşı'ndan bu yana görüşemeyen ailelerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

20 Şubat 2014 17:33


İki ülke arasında ayrı düşen ailelerin buluşturulmasına yönelik müzakerelerin üç yıldan uzun süredir askıya alınmasının ardından, perşembe günü 82 Güney Koreli ilk kez akrabalarıyla buluşturuldu.

1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nın ardından ayrı düşen aileler, Kuzey Kore'nin Kumgang bölgesinde bir araya getirildi. Kuzey Kore'den 180 kişi, Güney Kore'deki aile bireyleriyle buluşturuldu.

Aileleriyle yıllar sonra bir araya gelenler arasında 80 yaş üstü kişilerin sayısının oldukça yoğun olduğu ve çok duygusal anlar yaşandığı belirtiliyor. Ailelerin, bu akşam düzenlenecek bir akşam yemeğinden sonra cuma günü itibariyle özel görüşmeler yapabilecekleri ifade ediliyor.

İki ülke arasında, şimdiye kadar binlerce kişinin kısa süreli de olsa ailelerini görme şansı yakaladığı program, 2000 yılında başlatılmıştı. Program, 2010 yılında Kuzey Kore'nin, sınır bölgesinde Güney Kore'ye bağlı bir adaya saldırı düzenlemesi sonucu durdurulmuştu. Kısa süre önce Seul ve Pyöngyang yönetimleri görüşmeleri yeniden başlatmışlardı.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında Kore Savaşı'ndan sonra ateşkes ilan edildi ancak bir barış antlaşması imzalanmadı. Bu nedenle iki ülke arasında telefon görüşmeleri ya da mektuplaşmalar yasaklanmış durumda.

Program kapsamında, bekleme listesinde en az 70 bin Güney Korelinin bulunduğu ve birçok yaşlının akrabalarını görmek için fazla zamanı olmadığı belirtiliyor. Sadece geçen yıl listede adı olanlar arasında ailelerini görmeden 3 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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