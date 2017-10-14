Ailelere artan madde kullanımı uyarısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Uzman Klinik Psikolog Kayhan Gürbüz, lise öğrencileri arasında giderek artan madde kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığını hatırlatarak aileleri uyardı. Gürbüz, \"Benim çocuğum böyle şeyler yapmaz\" demenin bağımlılığın farketmeden ilerlemesine sebep olacağını belirtti.

Uzman Klinik Psikolog Kayhan Gürbüz, son yıllarda özellikle lise öğrencileri arasında madde kullanımının yaygınlaştığını, bağımlılık yapan bu maddeler arasında esrarın ilk sırada geldiğini söyledi. Gürbüz, gençleri esrar kullanmaya götüren sebeplerin çok çeşitli olsa da ilk kullanımın genellikle merak nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı. Bu yaşlarda, farklı ve heyecan verici deneyimlere, risk almaya gençlerin daha eğilimli ve hevesli olduklarını anlatan Gürbüz, bu merakın pratiğe dönüşme nedeni olduğuna dikkat çekti. Gürbüz, esrarın bağımlılık yapmadığına ilişkin gerçek olmayan bu düşüncenin yaygınlaştırılmak istendiğini anlatırken, \"Unutmamak gerekir ki esrar da diğer tüm psikoaktif maddeler gibi bağımlılık yapar\" dedi.

Çocuğunun esrar kullandığından şüphelenen anne ve babaların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da bilgi veren Psikolog Gürbüz, şöyle konuştu:

\"Esrar kullanımı sonrası sıklıkla gözlerde kızarıklık, göz bebeklerinde büyüme, iştah artışı, özellikle tatlı yeme ihtiyacı, ağız kuruluğu en sık görülen belirtilerdir. Her zaman olmasa da kullanılan doza bağlı olarak davranışlarda belirgin bozulmalar görülebilir. Aileler bu belirtilerden anlayabilecekleri gibi çocuklarının genel davranışlarında farklı bir durum olup olmadığına veya harcadıkları para miktarında artış olup olmadığına bakarak da şüphelenebilirler. Ucuza satılan esrar türevi jamaika, bonzai gibi uyuşturucular kullanıldıklarında davranışlarda belirgin bozulmalara sebebiyet verdiklerinden kolaylıkla anlaşılırlar.\"

\"EĞLENME VE ZORLUKLARLA BAŞ ETME ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR\"

Çocuk ve gençlerde madde kullanımını önlemek açısından ailelere de bazı önerilerde bulunan Kayhan Gürbüz, \"Benim çocuğum böyle şeyler yapmaz\" demenin bir şeylerin farketmeden ilerlemesine sebep olacağını söyledi. Ailelerin okul ve arkadaş çevresi gibi çevresel risk faktörlerine karşı dikkatli olmasını isteyen Gürbüz, şöyle konuştu:

\"Arkadaş çevresi maddeyle tanışma ve sonraki kullanımlarda temin etme açısından önemli risk oluşturmaktadır. Çevresel faktörler dışında çocuklarının yaşadığı zorluklara, bunlarla nasıl başa çıktığına, sosyal ilişkilerindeki tutum ve davranışlarına, rahatlamak ve iyi hissetmek için neler yaptıklarına karşı aynı şekilde dikkatli olunmalıdır. Çünkü çocukların ilk kullanımdan sonra madde kullanmayı sürdürmelerine sebep olan en temel etkenler maddeyi eğlenme ve zorluklarla baş etme aracı olarak görmeleridir.\"

MOTİVASYON DESTEĞİ

Bağımlılık nedeniyle kendisine başvuran gençlere tedavide uyguladığı yöntemler hakkında bilgi veren Klinik Psikolog Kayhan Gürbüz, maddeyi bırakmada sıklıkla farkındalık temelli motivasyonel yöntemler kullandıklarını belirtti. Birçok kişinin kullanımını kontrol edebildiğine inansa da geçmişe dönüp baktıklarında madde kullanımlarının hesaplamadıkları şekilde arttığını farkettiğini ifade eden Gürbüz, şunları ekledi:

\"Bırakmaya karar vermiş kişilerde kısa süreli hedeflerle hem motivasyonlarını hemde yeterliliklerini destekleyen çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz aslında kişinin sadece maddeyi bırakması değil aynı zamanda bunu tekrar kullanmaya ihtiyaç duymaması. Bu amaçla, kişiyi madde kullanmaya götüren psikolojik faktörlerle birlikte, problem çözme, stresle başa çıkma ve sosyal becerileri desteklemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.\"

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