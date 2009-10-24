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Sağlık

Ailelere 'akut lenfoblastik lösemi' uyarısı

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Yasemin Işık Balcı, ''akut lenfoblastik lösemi'' hastalığına karşı aileleri uyardı.

24 Ekim 2009 03:00

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Yasemin Işık Balcı, ''akut lenfoblastik lösemi'' hastalığına karşı aileleri uyardı.

Anadolu Ajansı haberinde Uzm. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamada akut lenfoblastik lösemi hastalığı olan çocuklarda halsizlik, iştahsızlık, solukluk, karın şişliği, kemik ağrısı ve vücutta morluklar gibi şikayetlerin görüldüğünü belirterek, bu tür şikayetleri olan çocukların hematoloji uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Akut lenfoblastik lösemi hastalığında kan tetkikleri yapıldığını ve kan değerlerini düşük olduğu gözlenen hastalarda kemik iliği aspirasyonu yapıldığını kaydeden Dr. Balcı, bu şekilde gelen hastasıyla ilgili tetkikleri şöyle anlattı:

''6 yaşına giren Merve Buran da halsizlik, iştahsızlık, solukluk, karın şişliği, kemik ağrısı ve vücutta morluklar gibi şikayetlerle polikliniğimize başvurdu. Yapılan kan tetkiklerinde, kan değerlerinin düşük olduğu görüldü. Periferik kan yaymasında blast dediğimiz kötü hücre görülmedi, fakat kemik iliği aspirasyonunda tamamen blast olduğu görüldü ve lösemi tedavisine başlandı. Lösemi tedavisinde 4?5 aylık yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Daha sonra ayaktan idame tedavisine geçilmektedir.''

Lösemi hastalarında ve ailelerinde gelecek kaygısı, moral bozukluğu gibi sıkıntıların sıklıkla görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Yasemin Işık Balcı, ''Hekim, aile ve akrabaların hastaya yardımcı olması ve moral vermesi gerekiyor. Biz de bu nedenle tedaviye başlayan hastalarımıza doğum günü partisi ya da değişik etkinlikler düzenliyoruz'' dedi.

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