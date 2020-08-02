Aileler, Van'daki tekne faciasında hayatını kaybeden yakınlarını arıyor

Van Gölü'nde sığınmacıları taşıyan ve şu ana kadar 61 sığınmacının cansız bedenine ulaşılan tekne faciasında arama çalışmaları sürerken Afganistan ve Pakistan'da yaşayan 17 aile, Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan'a sosyal medya üzerinden ulaşarak yardım istedi. Avukat Kaçan, gönderilen fotoğraflardan 4 kişinin kimliklerini tespit ettiklerini, 5 Ağustos’ta ise konuyla ilgili geniş kapsamlı raporu paylaşacaklarını söyledi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş'ın teknesi, Van Gölü'nde içindeki sığınmacılarla birlikte battı. Tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalarla şu ana kadar 61 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Cesetleri bulunan sığınmacıların kimliğini belirlemek için yapılan çalışmalar devam ederken, sığınmacıların aileleri de olayın yaşandığı günden beri haber alamadıkları yakınları için Van Barosu'na müracaat ederek yardım istemeye devam ediyor. Van Barosu Göç ve İltica Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, yakınlarına ulaşmak isteyen ailelerin sosyal medya üzerinden kendileri ile irtibat kurduklarını ve bugüne kadar 4 kişinin cesedinin bu şekilde tespit edildiğini söyledi. Avukat Kaçan, "Ayrıca Pakistan'dan bize ulaşan ailelerin gönderdiği fotoğraf ve kimlik belgeleri üzerinden bizim yaptığımız tespite göre 4 kişinin kimliğini tespit edebildik. Ancak halen cenazeler bütünüyle çıkarılmadığı için diğer başvurucuların muhtemelen kazada hayatlarını kaybeden kişiler arasında olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiğini de belirten Avukat Kaçan, Kurban Bayramından sonra bölgede son yıllarda yaşanan toplu sığınmacı ölümleriyle ilgili hazırladıkları raporu açıklayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim de her cenaze çıkarıldığı bilgisi ulaştığında Van Barosu Göç İltica Komisyonu'ndan gönüllü avukat arkadaşlar, Adli Tıp Kurumu'na giderek tespit etmeye çalışıyorlar. Yine bu hafta içerisinde tekne kazasında olduğu düşünülen ancak şu ana kadar cenazelerine ulaşılamayan 8 Afgan ile ilgili bir başvuru aldık. Bu şekilde süreci takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle bu cenaze fotoğrafları savcılık kanalıyla Afganistan veya Pakistan diplomatlarıyla paylaşılmış durumda. Özellikle bu ülkelerdeki medya aracılığıyla da Dışişleri Bakanlığı kanalıyla uzun süre yakınlarından haber alamayan kişilerin başvurularını kolaylaştırmak veya onların fotoğrafları üzerinden tespit yapabilmesi amacıyla paylaşılmış durumda. Bu şekilde fotoğraflardan teşhis yapabilen aileler en azından cenazelerin kendilerine gönderilmesi için bize başvuruyorlar. Şu anda 4 Pakistan vatandaşı ile ilgili tespit ettiğimiz kimlik var"

Ailelerin gönderdiği fotoğraf ve videolarda kimi ailesiyle birlikte, kimi de sosyal medyada ağlayarak fotoğraf ve video çektiği görüldü.











