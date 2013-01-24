Aileler kilo problemi olan çocuklarına karşı nasıl davranmalı?

Genç yaşta obezite sorunuyla boğuşan çocukların, en çok sınıf arkadaşları tarafından kiloları nedeniyle alaya alındığı ve kavgaya kışkırtıldığı belirlendi. Uzmanlar, aşırı kilo sorunu bulunan çocukların ailelerine yeni yaklaşım yöntemleri önerdi.



ABD’nin Yale Üniversite’sinde yapılan bir araştırma, kilo verme tedavisi gören ergenlik dönemindeki gençlerin aslında en güvendikleri kişilerce kiloları nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Peadiatric dergisinde yayımlanan çalışma, 14-18 yaşlarında kilo verme kamplarına katılmış 361 genç üzerinde gerçekleşti. Vücut Kitle Endeksi’ne göre araştırmaya katılan gençlerin yüzde 34’ü normal, yüzde 24’ü aşırı kilolu ve yüzde 40’ı ise obez kategorisinde.

Çalışmanın sonucunda, ergenlik dönemindeki kilolu gençleri en çok kışkırtanlar ise şu şekilde sıralandı:

Sınıf arkadaşları (yüzde 92), arkadaşları (yüzde 70), beden eğitimi hocaları (yüzde 42), aileler (yüzde 37) ve sınıf öğretmenleri (yüzde 27). Gençlerin çoğu kiloları sebebiyle okulda onlara sataşıldığı ve kavgaya kışkırtıldıklarını belirtti. Bazıları ise kilo verdikten sonra bile aynı durumun devam ettiğini söyledi.



'Çocuğunuzu suçlamayın'



Araştırmacılardan Dr. Puhl, bu verilerin fazla kiloları olan ailelerin daha hassas ve yapıcı olmaları için eğitilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Dr. Puhl ve diğer uzmanların önerileri ise şöyle:

- Çocuğunuzu fazla kiloları sebebiyle suçlamayın. ‘Diğer bir ekmek parçasına gerçekten ihtiyacın var mı?’ sorusu çocuğunuzun çabalarını düşürecek ve kötü hissetmesine sebep olacaktır,

- Kendiniz, çocuğunuz veya ünlü birinin fazla kiloları ve dış görünüşüyle ilgili konuşmayın,

“Kalçalarım çok büyük” cümlesi çocuğunuza kendi vücudunun kötülemenin normal olduğunu ve görünüşe fazla önem vermesi gerektiğini öğretir,

- Çocuğunuza ancak kilo verirse, kavgalara kışkırtılmayacağı gibi bir önermeden kaçının,

- Çocuğunuzun fazla kilosuna tedavi gerektiren bir hastalık gibi davranmayın. Çocuğunuzun iyi özelliklerini ve başarılı yönlerini ön plana çıkarın,

- Eğer çocuğunuz okulda kışkırtılıyorsa veya kavga ettiriliyorsa bunu dikkate alın,

- Evinizde sağlıklı yemek ve sağlıklı davranışlar sergileyin.