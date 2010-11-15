-AİLELER DEDEKTİF TUTUYOR İZMİR (A.A) - 15.11.2010 - EUyuşturucu madde kullanım yaşının giderek düştüğü bildirilen Türkiye'de, bazı aileler çocuklarının durumunu öğrenmek için özel dedektiflere başvuruyor. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) başvurularda alt yaş sınırının 10'a kadar düşmesi karşısında çocuklarından endişe duyan ailelerin sayısı hızla artıyor. Uyuşturucu maddeye başlamada arkadaş çevresinin etkisini göz önünde bulunduran anne ve babalar, günlük yaşamında sıra dışı değişiklikler gözlemledikleri çocuklarının özel yaşamını mercek altına almak için dedektiflerin kapısını çalmaya başladı. ''İzmir Dedektiflik'' şirketinin sahibi özel dedektif Bilal Kartal, yaptığı açıklamada, gün geçtikçe daha fazla ebeveynin çocuklarının uyuşturucu madde kullandığı şüphesiyle kendilerine başvurduğunu belirtti. Ailelerin, bu şüpheleriyle ilgili çocuklarıyla karşı karşıya gelmekten çekindiğini ifade eden Kartal, şunları söyledi: ''Bir şüphe varsa, normal düzen bozulduysa, burada bir etken var. Bu etkenin araştırılması gerekiyor. Çocuk aşk yaşayabilir, uyuşturucunun pençesine düşmüştür, okul dışındakilerle arkadaşlık yapmıştır, okula gitmek istemez, ergenlikte psikolojik bunalıma girmiştir. Biz aileyi dinliyoruz, psikologlarımızla konuyu tartışıyoruz. Tehlikeli durum hissediyorsak, sabah evden çıkıp akşam dönene kadar çocuğun takibini yapıyoruz.'' Kartal, her eğitim yılının başlamasıyla birlikte çocuk takibiyle ilgili başvuruların yoğunluk kazandığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Bunda en önemli etken, okullar açıldığında yeni arkadaşlıkların başlaması. Özellikle okul dışı arkadaşlıklar, öğrenciyi okuldan uzaklaştırabiliyor. Öğrenci ile veli arasında çatışma başlıyor. Harçlığı yetmiyor, derslerinde düşüş yaşanıyor, aileye karşı saygısızlık hareketleri çoğalıyor, çocuk anne ve babasından cebinden para çalıyor, veli de işin içinden çıkamayınca bize geliyor. Biz, çocuğun okuldan çıktıktan sonra nereye gittiğini, kimlerle görüştüğünü, neler yaptığını tespit ediyoruz. Uyuşturucu alma durumu varsa ailesine bilgi veriyoruz. Ne yazık ki bizden yardım isteyen 10 aileden 7'sinin şüphesi doğru çıkıyor. Aileler, uyuşturucu kullandığını öğrendikleri çocuklarını tedavi ettirme yoluna gidiyorlar.'' -AİLE BİRLİKLERİ DE BAŞVURUYOR- Bilal Kartal, aileler dışında özel okul yönetimleri ve devlet okullarının aile birliklerinin de öğrenci takibi için kendilerine başvurduğunu belirterek, ''Okulların farklı birimlerine, kendi elemanlarımızı yerleştiriyoruz. Okula sigara ve alkol sokan, tuvaletlerde sigara içen, okulda uyuşturucu kullanan çocukları tespit ediyoruz. Okul dışı çeteler de var. Öğrencilerden haraç isteyen, tartaklayan bu gibi oluşumlarla mücadele ediyoruz'' dedi. Çocukların haptan esrara geçtiğine, maddi imkanı olan ailelerin çocuklarının da kokaine yönelebildiğine değinen Kartal, görüntüledikleri uyuşturucu satıcılarıyla ilgili bilgileri hemen Narkotik Büro Amirliğine ilettiklerini, böylece uyuşturucu satıcılarının yakalandığını sözlerine ekledi.