Aileler, çocuklarının şişman olduğunu fark etmiyor

T24 - Obezite, çocukları gittikçe daha fazla etkileyen bir sorun, ancak aileler çoğu zaman çocuklarının şişman olduğunu fark etmiyor.



İngiltere'de, çocukları 4-7 yaşları arasında olan 1,000 ebeveynle yapılan bir ulusal ankete göre, çocuğu obez olanların yalnızca yüzde 14'ü bunun farkında.

Çocuk doktoru ve İngiltere hükümetinin çocuk şişmanlığı konusundaki danışmanı profesör Mary Rudolf'a göre, sorunun bir kısmının kilolu olmanın normal hale gelmiş olması.

Aileler, çocuklarını etraftaki diğer çocuklarla karşılaştırıyor.

İlkokul çağındaki her üç çocuktan birinin fazla kilolu olduğu bir ortamda ise, aileler kendi çocuklarındaki sorunu görmüyor.



'Belirgin kaburgalar sağlıklı'

Mary Rudolf, 10 yaşında sağlıklı bir çocuğun kaburgalarının belirgin olmasının gerektiğini söylüyor.

Ancak bir sürü aile, bu durumdaki bir çocuğun olması gerekenden zayıf olduğunu düşünüyor.

Yapılan çalışmalara göre, çocukların kilo sorununu teşhis edemeyen yalnızca aileler değil.

Sağlık uzmanları da, açık bir şekilde obez olmadıkları sürece, kilolu çocukları sağlıklı kategorisinde değerlendiriliyor.

Rudolf, ailelerin bilgisizliğinin bir nedeninin de, medyanın genellikle aşırı örnekler üzerinde durması olduğunu söylüyor.

Bir sürü aile için, kilolu çocukları, televizyona çıkarılan aşırı obez çocukların yanında ince görünüyor.

Rudolf, obezitenin geri döndürülmesinin çok güç olduğunu, bu yüzden de kilo sorunu başladığı zaman çocukların hayat tarzında değişiklik yapılması gerektiğini vurguluyor.