Aileler çocuklarının diş sağlığına ilgisiz

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan bir araştırma, ailelerin, çocuklarının 6 yaşına kadar diş sağlığına karşı ilgisiz olduğunu ortaya koydu.



Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan "Ebeveynlerin Pedodonti Konusundaki Tutumu Nedir?" adlı araştırmadan derlediği bilgilere göre, süt dişinin fizyolojik zamanından önce düşmesi çocuğun beslenmesi, konuşması, dişlenme ve çene gelişimini olumsuz etkiliyor.



Son yıllarda gelişmiş ülkelerde, çocukların dişlerindeki çürümede azalma görülürken Türkiye'de çocukların dişlerinde oluşan çürüklerdeki yüksek oran ise ebeveynlerin ilgisizliğinden kaynaklanıyor.



Özellikle 6 yaşına kadar çocukların diş sağlığına özen gösterilmesi gelecek açısından büyük önem taşıyor. Ailelerin, diş sağlığına verdiği önem çocuğun ömür boyu ağız ve diş sağlığını etkiliyor.



Bu kapsamda ailelerin çocuklarının diş sağlığına gösterdiği özenin hangi noktada olduğunun tespiti için yapılan araştırmada, fakülteye gelen çocukların anne ve babalarına bazı sorular yöneltildi. Araştırmaya 226 ebeveyn dahil edildi. Bunların eğitim durumuna göre dağılımı, "anne ve baba ilkokul mezunu yüzde 17.3, anne-babadan biri ya da ikisi orta öğretim mezunu yüzde 26.1, anne babadan en az biri yüksekokul mezunu yüzde 56.6" şeklinde oldu. Çocukların yaş ortalaması ise 8.6 şeklinde gerçekleşti.



Araştırmaya katılanların yüzde 94.7'si çocuğunun diş fırçası olduğunu söyledi, ancak fırçaya ne zaman sahip oldukları, fırçalama sıklıkları konusunda yanıtlarda bu kadar yüksek oranlar çıkmadı.



"Çocuğun ilk fırça kullandığı yaş" sorusuna 6 ay ile 2 yaş arasında diyenlerin sayısı 50'de kaldı (yüzde 23.4). Bu 50 kişinin 30'unu yüksek okul mezunu aileler oluşturdu.



Çocuğunun 3-5 yaşları arasında dişlerini fırçalamaya başladığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 61.6 olarak bulundu (132 kişi). Bunların 76'sını yüksek okul mezunu, 35'ini orta öğretim mezunu, 21'ini ilköğretim mezunu aileler oluşturdu.



Fırçalama sıklığı konusunda verilen yanıtlar da çocukların diş sağlığına gösterilen önemi ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 26.5'i çocuğunun dişlerini fırçalamadığını, yüzde 20.8'i düzensiz fırçaladığını söyledi.



"Günde 1 kez düzenli fırçalıyor" diyenlerin oranı yüzde 35.4, "günde 2 ya da daha fazla fırçalıyor" şeklinde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 17.3 olarak belirlendi. Bu araştırma, süt dişlerinin büyük çoğunluğunun çıktığı 6 ay ile 2 yaş arasında fırça alınmamasının ebeveynlerin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gösterdi.



Çalışmada, ebeveynlerin öğrenim düzeyinin fırçalama sıklığını etkilediği tespit edildi. Buna rağmen günde 1 kez diş fırçalanmasının yeterli kabul edilemeyeceği belirtildi. Bu durum, ailelerin çocuklarının diş sağlığına karşı ilgisiz ya da yetersiz bilgiye sahip olduklarını gösterdiği sonucunu ortaya koydu.



Ailelerin, süt dişlerinin çıkmasından itibaren çocuklarının dişlerine gereken özeni göstermesi, ağız bakımı konusunda çocuklarını yönlendirmeleri istendi.



(AA)

