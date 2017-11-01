Aileler çocuklarının bağımlı olduğunu 2 yıl sonra fark ediyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - UYUŞTURUCU madde kullanımı ve zararlarıyla ilgili 1994 yılından bu yana verdiği 876 seminerde yaklaşık 500 bin kişiye ulaşan emekli polis, bağımlı danışmanı ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, ailelerin çocuklarının bağımlı olduğunu en az 2 yıl sonra fark edebildiğini belirterek, “Çünkü çocuklarına konduramıyorlar\" dedi.

30 yıl emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekli olan bağımlı danışmanı ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, uyuşturucu mafyasının hedefinde gençlerin yer aldığını belirtti. Suç örgütlerinin 18 yaşından küçük çocukları kullandığını aktaran İsa Altun, \"Çünkü bunların cezai ehliyeti yok. Bu çocuklar kolayca etki altında kaldığından kolayca suç unsurlarına bulaşabiliyor\" dedi.

Bonzai, flakka gibi uyuşturucu hapların artık daha kolay ulaşılabilir olduğunu kaydeden Altun, aileleri uyardı. Gençlerin sosyal medya üzerinden birbirine ulaştığını ve birbirlerini bağımlı yaptıklarını anlatan Altun, “İlk maddeyi ücretsiz vermek suretiyle bağımlı yapılıyor çocuklar. Ergenlik dönemi merak ve arayışın en üst seviyede olduğu dönem. Bu süreci takip eden uyuşturucu sektörü milyar dolarların döndüğü bu piyasada her sene piyasaya yeni maddeler sürüyor. Sosyal medya ve internetin de etkisiyle bu maddelere ulaşmak basitleşiyor\" diye konuştu.

BONZAİNİN TARİFİ İNTERNETTE VAR

Madde bağımlılığı ve adli bilişim alanında 5 kitap yazan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bonzai en ucuz uyuşturucu hap. Sadece 3 TL. Ve ne yazık ki günümüzde çocuklar bonzaiyi kendileri üretir hale geldi, çünkü internette bunun tarifi var. Polis ilgili sosyal medya hesabını engelliyor ama ertesi gün başka isimler altında yeni hesaplar açılıyor. Son dönemde flakka çıktı. Kimyasal bir sentetik uyarıcı olan flakka, görünüm olarak tuz tanelerine benziyor. Kalp hızında artış yaptığından kalp krizine de yol açıyor. Madde alındıktan sonra halüsinasyon görmeye başlayan kullanıcı saldırganlık, acıya duyarsızlık, halüsinasyona bağlı aşırı güçlü, bilinç kaybı ve duygu durum bozukluğu gibi davranışlar içine girebiliyor. Böbreklerde kalıcı hasar bırakan flakka beyinde kalıcı hasar bırakıp ilk defa kullanan bazı gençlerde öldürücü olabiliyor.\"

İNTERNETTE 701 SAYFADA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPILDIĞINI TESPİT ETTİM

Günümüzde çocukların internetle büyüdüğüne dikkat çeken Altun, “İnternet bir anlamda sokağı eve getirmek demek. Uyuşturucu maddelerin pazarlandığı alan sosyal medya. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Bağımlı aileleri çocuklarının bağımlı olduğunu en az 2 yıl sonra fark edebiliyor. Nedeni ise çocuklarına uyuşturucuyu yakıştıramıyorlar. Sosyal medyada benim tespit edebildiğim 701 sayfada uyuşturucu madde satışı gerçekleştiriliyor. Bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmaları tedavi etmekten daha kolaydır\" diye konuştu.



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