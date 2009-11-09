Aİleler bu oyuna dikkat

Okula gitmek üzere evden çıkan ve dönmeyen 12 yaşındaki Musa’dan hâlâ haber yok.



Musa’nın çok iyi bildiği “Metin2” oyununda yarattığı ‘char’ karakteri, internette yüksek fiyatlarda alıcı bulduğu için kaçırılmış olabileceği ihtimali güçlendi. Emniyet’in kurduğu özel birim Musa’nın ‘char’ hırsızlığı yapan çetelerin elinde olmasından şüpheleniyor.



Erzurum’da Ömer Duygun İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Musa Kang, 3 Kasım akşamı annesine, “Yarın beni erken kaldır. Okula erken gideceğim” diyerek sabah her zamankinden 15 dakika önce evden ayrıldı. Musa’nın okula gelmemesi üzerine okul yönetimi durumu önce aileye haber verdi.



Sınıf arkadaşları Musa’yı sabah gördüklerini belirterek, 18-20 yaşlarındaki bir kişinin yanında ağlayarak gittiğini anlattılar. Bu kişinin Musa ile konuşmalarına engel olduğunu da belirten sınıf arkadaşları, “Okulunuza gidin, Musa’yı gördüğünüzü de kimseye söylemeyin, yoksa sizi döverim” dedikten sonra içlerinden birine de tekme attığını anlattılar.



Erzurum’da özel birim



Erzurum Emniyet Müdürlüğü sınıf arkadaşlarının ifadeleri doğrultusunda Musa’nın kaçırıldığı ihtimali üzerine özel birim oluşturdu.



Polis, arkadaşlarının Musa’nın çoğu zaman internet kafeye giderek Metin2 isimli oyunu oynadığını söylemesi üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti.



İnternet ortamında online olarak oynanan ve gençler arasında popüler olan oyunla ilgili araştırma yapan ekipler, oyunun ileri seviyelerinde güçlü kahramanlar yaratan kişilerin bu kahramanları para karşılığında sattığını belirledi.



Musa’nın oyunu ve hilelerini çok iyi bildiği için karakterler yaptırıp satmak için birileri tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali güçlendi.



Emniyet Müdürlüğü Musa’nın son olarak görüldüğü cadde üzerindeki güvenlik kamera kayıtlarının hepsini topladı. Görüntüleri tek tek inceleyen ve yan yana koyan polis, küçük Musa’nın yanındaki kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Erzurum Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur, “Güvenlik kameralarını incelediğimizde, zorla kaçırılmaya yönelik hiçbir iz ve emare yok. İki arkadaş gibi, yan yana yürüyorlar. Ama bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Olayla ilgili araştırmalarımız sürüyor” dedi.



‘Çocukları uzak tutun’



Oyunda oluşturduğu karakterleri yüklü meblalara sattığı öğrenilen küçük Musa’nın kaybolması, kendi çocukları da bu oyunu oynayan anne babaları endişelendirdi.



Bağımlılık yapan bilgisayar oyunlarından çocukları uzak tutma konusunda en büyük görevin ailelere düştüğünü belirten Psikiyatrist Doç. Dr. Armağan Samancı, “Ruhsal problemleri olan çocuklar daha çok bu oyunlara bağlanıyor. İnternette kendilerine bir kimlik bulup sosyalleşiyorlar. İnternet onlar için sanal bir ortam değil gerçekten daha gerçek. Çocuğa sevgi ile yaklaşılmalı ve bu oyunlardan olabildiğince uzak tutulmalı” dedi.



İmparatorlara karşı savaşıyorlar



İnternetteki en yaygın oyunlardan olan “Metin2”de, Uzakdoğu’da 3 imparatorluğa karşı mücadele eden savaşçılar yer alıyor. Bu oyunu oynamak isteyenler bir kahraman seçiyor. O kahraman ne kadar seviye atlarsa imparatorluğa karşı verdiği savaş da o kadar zevkli ve heyecan verici oluyor. Kahramanın seviye atlaması için oyuncunun ya 20 TL, ya da internet başında en az 5 saatini harcaması gerekiyor. Dolayısıyla bu oyunu oynayanlar 6-7 ay veya 1 yıl sonra süper bir kahraman sahibi olabiliyor. Daha kısa sürede kahraman sahibi olmak isteyenler ise 500 TL’ye kadar para ödüyor. Süper kahramanlar işte bu nedenle hacker’lar için cazip hale geliyor. Pek çok hacker, süper kahramanı olan oyuncuların şifresini kırıp kahramanını çalıyor ve internet ortamında daha az bir ücrete satıyor. Küçük Musa’nın da bu yolla şifre kırıp kahraman çaldığı, onun bu özelliğini bilenlerin ise küçük çocuğun sırtından para kazanmak için kaçırmış olabileceği iddia ediliyor.



1 Char’a 500 TL



Belirli bir seviyeye gelen Char’lar internette 500 TL’ye kadar satılabiliyor. ‘Bir Char için motosikletimi veririm’ diye ilan veren bile var.



Şirket savcılığa başvuracak



Metin2’yİ yayınlayan şirket yoğunlaşan hırsızlık olayları üzerine, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi: “Bazı kişiler gerek oyun parası olan Yang satışıyla olsun, gerek hesapları çalarak olsun çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Son hafta içersinde çalınan hesap sayısında ciddi bir artış oldu. Şirket olarak savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldık. Yasal yollara başvuracak oyuncularımıza gerekli yardım yapılacaktır. Çalınan hesaplarınız konusunda hakkınızı aramak ve hırsızların yargılanmalarını sağlamak en doğal hakkınızdır.” Metin2, Alman Gamforge firmasının yayınladığı MMORPG oyununun Türkçe versiyonu. Oyun Çin’de büyük ilgi gördükten sonra Türkiye’ye getirildi.