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Yaşam

Aileler arasındaki kavgada silahlar konuştu: 10 yaralı

Gaziantep'te kız alıp verme meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Gaziantep'te 2 aile arasında kız alıp verme meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Çağlayan Mahallesi 16 Nolu Sokak'ta Uğurlu ailesinin nişan törenini basan ve daha önce aralarında kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Soytürkler ailesine mensup zanlıların, pompalı tüfeklerle çevreye rastgele ateş etmeleri sonucu Döne, Vedat, Şemsi, Metin, Esra (7), Resul, Nahsen ve Ferdi Uğurlu yaralandı.


Olayın ardından bu kez de Hacıbaba Mahallesi Kırsal Terminal yanında bulunan Soytürkler ailesinin evi pompalı tüfeklerle silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Mevlüt Yalçın ile Derya Demir (4) yaralandı. Yaralanan 10 kişi Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek ile Şehitkamil Devlet Hastanelerine kaldırıldı.


Polis, olayların daha fazla büyümemesi için iki ailenin yaşadığı mahallelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili Mehmet S, Cengiz S, ve Selçuk U, yakalandı. Firarda olan 3 kişinin ise arandığı bildirildi.


Bu arada olay yerinde ve zanlıların evlerinde 2 pompalı tüfek ve 35 boş kovan bulundu.

Soruşturma sürdürülüyor.

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