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Ailece soyundular

Kardashian kardeşler, fotoğrafçı Annie Leibovitz'e iç çamaşırıyla poz verdi.

02 Eylül 2011 03:00


T24-  Kardashian kardeşler, fotoğrafçı Annie Leibovitz'e iç çamaşırıyla poz verdi



Radikal'in haberine göre, mağaza zinciri Sears için hazırladıkları koleksiyonun tanıtımını da üstlenen Kim, Kourteney ve Khloe Kardashian, efsane fotoğrafçıyla işbirliklerinden çok mutlu olduklarını açıkladı.


ABD’de piyasaya sürülen koleksiyonda yer alan seksi tasarımları tanıtan Kim, Leibovitz’le çekim yapacaklarını geçtiğimiz mayıs ayında Twitter hesabında şu cümlelerle ilan etmişti:“Annie’yle çalıştığımıza inanamıyorum. Tüm düşlerimin gerçek olduğunu söyleyebilirim.”


Bu arada taze gelin Kim, basketbol oyuncusu eşi Kris Humphries’le New York’taki saray yavrusu evine taşındı. Park Avenue Gansevoort Hotel’in çatı katına taşınan Kim, 2 bin metrekarelik, yüzme havuzlu, jakuzili dairesinde yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirtirken, “Bu evi ‘yuva’ haline getirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.




 

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