-AİLECE MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDULAR İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, 12 Haziran 2011'de yapılacak milletvekili genel seçiminde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi eşi Filiz ve kızı Rahime ile birlikte aday oldu. Aykut Edibali, 12 Haziran 2011'de yapılacak genel seçime Millet Partisi olarak katılacaklarını söyledi. Seçimde kendisinin yanı sıra eşi Filiz Edibali ve büyük kızı Rahime Edibali'nin de milletvekili aday olduğunu belirten Edibali, kendisinin İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, eşinin 2. sıradan, kızının ise Kırklareli 2. sıradan adaylığını koyduğunu bildirdi. Siyasetin pratik olduğunu, sonuç almak gerektiğini, ancak bir tarafta da ideallerin söz konusu olduğunu vurgulayan Edibali, siyasetin TBMM'de yapılacağını, bunun yolunun yüzde 10 barajıyla kapatılması nedeniyle insanların bunu aşmak için birtakım yollara girdiğini söyledi. Vatandaşlardan emanet de olsa oy istediklerini dile getiren Edibali, ''Bizim için zaman söz konusu değil, bizim için baraj söz konusu değil. Bizim muhteşem Türkiye davamız var'' dedi. Baraj probleminin kafalarda olduğunu ifade eden Edibali, ''O da bitecek. Asıl problem yüzde 10 korkusuyla benim halkımı korkutanlardadır. Asıl korku budur. Bu hırsızlık yapılmasın, bu oy çalınması bitsin artık. Adil bir seçim kanunu, adil bir seçim. Ve ben bu seçimin adil olmadığını ilan ediyorum. Ama adil olmadığını söylemek isyan etmek değildir. Bunu birlikte çözeceğiz'' diye konuştu. Filiz Edibali de, siyasetin bir sorumluluk olduğu bilinciyle büyüdüğünü ve küçük yaşlarından itibaren siyasetin içinde yer aldığını belirterek, 1989 seçimlerinde ve sonrasında birçok kez aday olduğunu anlattı. Kadınların parti hareketine güç ve dinamizm kazandırdığına inandıklarını dile getiren Edibali, seçime katılacak adaylar arasında kadınların oranının 3'te 1'den fazla, yarıya yakın olduğunu söyledi. Filiz Edibali, ''Kadının siyasette olması, estetiği, ahlakı, sağduyuyu daha ön plana çıkarır'' dedi.