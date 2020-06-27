Aile ziyaretine gitti; 42 kişi karantinaya alındı!

Gaziantep’te ailesinin yanına ziyarete giden fabrika işçisinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca temas ettiği 6 hanede bulunan toplam 42 kişi karantinaya alındı

Gaziantep’in Kurbanbaba Mahallesi'nde ikamet eden ve çalıştığı fabrikadan yıllık izne ayrılan Suphi K., ailesinin yaşadığı İslahiye ilçesine bağı bulunan ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bayraktepe kırsal mahallesine gitti.

Eşi ve çocukları ile birlikte annesi ve babasının yanına gelen Suphi K., rahatsızlanarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'ne yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı.

6 haneyle temas etmiş

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktor ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekibinin yaptığı çalışmada Suphi K.'nin aynı mahallede bulunan 6 hane ile temas ettiği belirlendi.



Ekipler tarafından "Covid-19 salgını sebebiyle bu ev karantina altına alınmıştır" yazılı notun asıldığı evlerde yaşayan 42 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan fabrika işçisinin tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede sürdüğü öğrenildi. (İHA)