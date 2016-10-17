Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 5 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ‘FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanı 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki 'FETÖ' mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 10'u Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 5'i, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden, aralarında eski Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Fatih Feramuz Yıldız'ın da bulunduğu 5 kişi ise tutuklandı. Gözaltında bulunan 15 kişinin de Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.