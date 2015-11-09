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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kaybolan 21 Afgan çocuk için iki denetçi görevlendirdi

"İzmir'den Erzincan Çocuk Destek Merkezi’ne getirilen çocuklar 5 gün içinde kurumlarımızdan izinsiz olarak kaçmışlardır"

09 Kasım 2015 18:33

Savaşın sürdüğü Afganistan'dan kaçarak İzmir'e gelen 21 Afgan çocuğun devlet korumasına alınıp Erzincan'a gönderilmelerinin ardından kaybolmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Çocukların yurda yerleştirilmelerinden itibaren 5 gün içinde yurtlardan kaçtığını belirten Bakanlık, konuya ilişkin iki denetçinin görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada "Soruşturma sonucunda varsa ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; “Korunmaya Alınan 21 Afgan Çocuktan 4 Aydır Haber Yok” başlıklı habere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım altında bulunan refakatsiz çocuklar hakkında bakım tedbiri alınarak tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çocuklara psiko-sosyal, eğitim, sağlık, barınma ve hukuki destek sağlanmaktadır. Bakım altında bulunan çocuklar için gerçekleştirilen bütün işlemler çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.
 
21 Afgan çocuk İzmir Toplanma Merkezi’nden Erzincan İl Müdürlüğü Sabancı Çocuk Destek Merkezi’ne 24 Temmuz 2015 tarihinde getirilmişlerdir.
 
Dağınık olarak getirilen çocuklar; ertesi günden (25 Temmuz 2015) itibaren 5 gün içinde kurumlarımızdan izinsiz olarak kaçmışlardır.
 
Çocukların bulunması için İl Emniyet Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuş, aynı zamanda Erzincan Valiliği tarafından konu incelenmiştir.
 
Ayrıca bahse konu haber Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte olup konu ile ilgili olarak, Bakan talimatıyla Denetim Hizmetleri Başkanlığımızca iki denetçi görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır.  
 
Soruşturma sonucunda varsa ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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