Afgan kökenli 21 çocuktan dört aydır haber alınamıyor

Afganistan’dan savaş yüzünden kaçıp İzmir’e gelen 21 çocuk, devlet korumasına alınıp Erzincan’a gönderildikten sonra kayboldu. Üzerinden dört ay geçmesine rağmen çocuklardan haber alınamadı. Çocukların, IŞİD gibi örgütlerin eline düşmesinden endişe duyan Avukat Nuriye Kadan, “21 çocuk bir anda topluca nasıl kaybolur? Baro olarak bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre Ülkelerindeki baskı ve savaştan kaçarak İzmir’e gelen yaşları 12 ile 17 arasındaki 21 Afgan çocuk, nisan ayında Aile ve Sosyal Politikalar İzmir Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta kaldıkları ve kimsesiz oldukları için Işıkkent Geri Gönderme Merkezi’nde devlet korumasına alındı. Çocuklarla görüşen avukatlar, merkezin çocuklar için uygun olmadığını, yetişkinlerle kalındığını belirleyerek, 21 çocuğun acilen Erzincan’daki Çocuk Destek Merkezi’ne gönderilmesi için İzmir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurdu.

'21 çocuk aynı anda nasıl kaybolur?'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Afgan çocukları 23 Temmuz’da Erzincan’daki Çocuk Destek Merkezi’ne gönderdi. Çocuklar 1 hafta içerisinde esrarengiz biçimde kayboldu. 2 gün arayla Çocuk Destek Merkezi’nden kaçan çocuklar bulunamadı. Kurum yetkililerinin kayıp başvurusunun ardından polis soruşturma başlattı. Erzincan Valiliği, çocukların çarşıya çıktığını ve geri gelmediğini belirtti. 4 ay geçmesine rağmen kayıp 21 çocuktan birine dahi ulaşılamadığı gibi kiminle ve nasıl kaçtıkları yönünde de ipucuna rastlanılmadı.

Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan çocukları daha iyi şartlarda yaşaması için kurtardıklarını ama çocukların kaybolduğunu söyleyen Avukat Nuriye Kadan, şöyle konuştu: “Biz o çocukları sokaktan ve zor şartlardan kurtardık. Güvenli olsun diye Erzincan’da devlet korumasına alınmasını sağladık. Ama 21 Afgan çocuk 1 hafta sonra kaldıkları kurumdan topluca kaçmış. Nereye ve nasıl gittikleri yönünde bilgi yok. Bu çocukların hiçbiri bölgeyi bilmedikleri gibi Türkçe de konuşamıyor. Bu çocuklar IŞİD gibi örgütlerin eline, organ mafyası veya fuhuş çetesinin tuzağına mı düştü? 21 çocuk bir anda topluca nasıl kaybolur? Çocukların bir kişinin organizasyonu olmadan gitmesi imkânsız. Baro olarak bu olayın peşini bırakmayacağız.”