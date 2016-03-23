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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Ensar Vakfı olayı insanlık dışı; Bakanın sözleri çarpıtıldı

Bakan Ramazanoğlu, "Ensar Vakfı’nın hizmetlerini takdir ediyoruz" demişti

23 Mart 2016 00:22

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakan Sema Ramazanoğlu'nun "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada Ramazanoğlu'nun sözlerinin karalama kampanyasına dönüştürülmek istendiği ileri sürülürken "Sayın Bakanın yaptığı açıklamaları da bağlamından kopararak ve çarpıtarak ülkemize yönelik sürdürülen karalama kampanyasına alet etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Karaman’da meydana gelen menfur olayla ilgili olarak bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Dr.Sema Ramazanoğlu’nun yaptığı açıklamalar bağlamından koparılarak medyada karalama kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1-    Karaman’da meydana gelen olay her yönüyle insanlık dışı ve kabul edilemez bir olaydır. Bakanlık hukuki sürecin başından itibaren büyük bir hassasiyetle konuyu takip edip, bu aşağılık olayın failinin en ağır şekilde cezalandırılması için davaya müdahil olmuştur. Sayın bakan ve bakanlığın, bu ve benzer tüm olaylara yaklaşımı mağdurların kişilik haklarının korunması, suçluların da en ağır şekilde cezalandırılması şeklindedir.

2-    Dava sürecinde mağdur çocukların ve ailelerinin psikolojik ve sosyal durumlarıyla ile ilgili gerekli çalışmalar sayın bakanın talimatıyla titizlikle sürdürülmektedir. Ailelere her türlü destek verilmektedir.
 

3-    Başta çocuklarımız ve tüm toplumu olumsuz yönde etkileyen böyle bir olay üzerinden, çarpıtma ve yönlendirmelerle siyaset yapan bazı çevreler, Sayın Bakanın yaptığı açıklamaları da bağlamından kopararak ve çarpıtarak ülkemize yönelik sürdürülen karalama kampanyasına alet etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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