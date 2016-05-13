Bakanlık 'mülteci kampında çocuklara cinsel istismarı' biliyordu, olay basına yansıyınca davaya müdahil oldu

AFAD’ın Suriyeli göçmenler için Nizip’te kurduğu kampta bir görevlinin istismarına uğrayan 8 çocukla ilgili davadan ‘ağır ihmal’ çıktı. Eylülde istismardan haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, haber çıktıktan sonra dün davaya müdahil oldu.

Nizip'teki AFAD kampında bir temizlik görevlisinin Suriyeli çocuklara cinsel istismarda bulunduğu dün BirGün gazetesinin manşetiyle ortaya çıktı. Erdal E. (29) adlı temizlik görevlisi, Haziran 2015’te para karşılığı 12 -14 yaş arasında kimi iddiaya göre 30, kimi iddiaya göre ise 8 çocuğa çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ağustosta bir çocuğun cinsel istismarı söylemesi üzerine, baba şikâyette bulundu.

2 Eylül 2015’te Erdal E. gözaltına alındı ve savcılık soruşturması sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuk hâlâ kayıp

Temizlik görevlisi hakkında, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla, toplamda 289 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşması 2 Aralık 2015 tarihinde görülen davaya iki mağdur çocuk ile bir tanık çocuğun katılmaması üzerine mahkemeye zorla getirilme kararı çıkarıldı. Ancak çocuklar kampta bulunamadı. İkinci celsesi 30 Aralık’ta yapılan davada üç çocuğunun adres tespiti için jandarmaya talimat verildi.

3 duruşma boş geçti

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, 17 Eylül 2015 tarihinde cinsel istismar olayından haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na davada taraf olması için 31 Aralık’ta mahkeme tarafından talimat gönderildiği, talimata rağmen bakanlık yetkililerinin üç duruşmaya katılmadığı ortaya çıktı. Cinsel istismar olayının basına yansıması üzerine bakanlık dün Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek dosyaya katılma talebinde bulundu.

“O çocuklar ölmüş olabilir”

Cinsel istismar davasında bakanlığın ihmalinin olduğunu söyleyen Gaziantep Baro Üyesi avukat Önder Alkurt, “Üçüncü duruşması 11 Mayıs’ta görülen davanın basına yansıması üzerine bakanlık dün mahkemeye başvurarak dosyaya katılma talebinde bulundu. Yeterli önlemlerin alınmaması sonucunda çocuklar kampı terk etmişler. Çocukların kampı terk etmesinde hem bakanlığın hem de kamp müdürlüğünün ihmali var. Şu an bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Belki de bu çocuklar Aylan bebek gibi hayatını kaybetmiştir. Gaziantep Barosu olarak bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

AFAD: İdari tedbirler alındı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), iddialarla ilgili özetle şu açıklamayı yaptı: “Haberde ismi geçen personel işe alındığı tarihte sabıka kaydı bulunmamaktadır. Şahıs, 2015’te ihbar neticesinde tutuklanmıştır. AFAD, ilk günden beri süreci yakından takip etmiş, idari tedbirleri, önlemleri almıştır. Etkilenenlere yönelik psikolojik destek hizmeti verilmeye başlanmıştır.”

CHP heyeti olay yerinde

CHP Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, Nizip Mülteci Kampı’ndaki taciz iddialarını araştırmak için Gaziantep’e gidiyor. Heyette yer alan Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Taciz, istismar diye geçiştirmeye çalışıyorlar ama alenen tecavüz var. Suriye’de yaşam koşullarından kaçıp gelen, ülkemize sığınan çocukları istismar edenler hakkında gereken cezalar verilinceye kadar peşini bırakmayacağız. Karaman’da kendi çocuklarımızı koruyamadık, misafir dediğimiz çocukları koruyalım. İşin peşini bırakmayacağız.”