Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis’te (2)

KADINLAR EVDE BOŞ OTURMASIN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ahlat\'ın ardından Bitlis’teki Aile Destek Merkezi\'ni ziyaret etti. Sınıfları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, kadınlardan üretken olmalarını isteyerek, \"Evde boş durmayın. Ürettiklerinizi satacak, paraya çevirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kadınlarımız üretsin istiyoruz.\" dedi. Bölgedeki Aile Destek Merkezleri sayısını arttıracaklarını belirten Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Kız çocuklarımızın güçlü şekilde geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz. 15 yıldır yaptığımız bütün kampanyalarla kızlarımızın daha fazla okullaşmasının artması için çaba gösterdik ve çok verimli sonuçlar aldık. Orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 45\'lerden 83\'lere çıkarttık. Biz istiyoruz ki tüm kızlarımız okusun liseyi üniversiteyi bitirsin, geleceğe daha güçlü hazırlansın. Kızlarımızın erken yaşta evlilikleriyle olan mücadelemizde de en büyük desteğimiz eğitim hayatının içinde kızlarımızı tutmak, onların eğitimden kopmamalarını sağlamak.\"

GÜÇLÜ TÜRKİYE\'Yİ KADINLARIMIZLA OLUŞTURACAĞIZ

Bölgede açtıkları Aile Destek Merkezlerinin kızlar ve kadınlar için sürekli bir eğitim ortamı oluşturduğunu aktaran Kaya, Bitlis\'te 8\'inci ADEM\'i açacaklarını belirterek, \"Biraz önce ADEM\'i gezdik. Kadınlarımız bir taraftan dikiş nakış, farklı el sanatları öğrenirken, üretirken, çocukları da kreşlerde eğitim alıyor. İnşallah kadınlarımızın el ürünlerinin satılacağı bir merkez açılıyor. Biz de internet üzerinden satış planlaması yapıyoruz. Çok daha güçlü bir Türkiye\'yi kızlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle oluşturacağız.\" dedi.

Bakan Kaya, kent merkezindeki esnafı4 ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Teşkilatı\'na geçerek, Ocak ayı danışma Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Kaya burada partililere yaptığı konuşmada Türkiye’nin sadece kendi coğrafyasına değil, dünya coğrafyasına da yardım ettiğini söyledi. Bakan Kaya, Arakan’da yaşananları gördüğünü, bunu bir anne olarak, bir kadın olarak unutmayacağını kaydetti. Bakan Kaya, kişi başına düşen milli gelir bazında yardım yapan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyledi. 2002 yılında 4 kalemde sosyal yardım yaptıklarını, bu sayıyı 39 kalem çıkardıklarını da belirten Bakan Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

\'YENİ YARDIM PROGRAMINI PAZARTESİ BAŞLATACAĞIZ\'

\"İktidara geldiğimiz günlerde insanlar kapı kapı dolaşarak bir evraka 40’a yakın damga vurdurarak, 15 gün kapı kapı dolaşarak yardım alabiliyorlardı. Şimdi ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na TC numarası ile başvurup yardım alabiliyorlar. Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olarak yeni bir yardım programımızı buradan sizlere açıklamak istiyorum. 40’ncı yardım programımızı başlatıyoruz. Ağır kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik yeni bir yardım programıdır. İnşallah bundan sonra tüberküloz gibi, SSPY gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza devletimiz düzenli bir şekilde yardım ulaştıracak. Bugüne kadar yolsuların yardıma muhtaç olanların yanında olan devletimiz kronik hastalıklarla mücadele eden tüberküloz hastalarının SSPY hastalarının da yanında olacağız. Onların tedavi sürecinde ihtiyaçları karşılama noktasında yeni bir sağlıklı ev ortamına geçmeleri noktasında vatandaşlarımızın yanlarında olacağız. Yeni yardım programımız Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecektir” dedi.

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