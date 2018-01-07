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Yaşam

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, iki çocuğu babaları tarafından öldürülen Dilek Yardım'ı ziyaret etti

Bakan Kaya, şiddet içerikli boşanma davalarında çocukların ebeveynlerle görüşmeleri konusunda çalışma yapılacağını belirtti

07 Ocak 2018 00:58

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,  Maltepe'de kızları 2 yaşındaki Miray Hira ve 4 yaşındaki Elif Mina babaları tarafından öldürülen Dilek Yardım'ı ziyaret etti. Kaya'nın anneyi ziyareti, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaya, "Öncelikle çok vahşice katledilen masum yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten bir anne olarak da benim ve eminim tüm annelerin, tüm kadınların yüreği yandı. Çok üzgünüz. Böyle şiddet vakalarının, çocuklara, kadınlara, tüm fertlere karşı olan şiddet vakalarının tamamen karşısındayız." diye konuştu.

Şiddetle mücadelede başta tüm kamu kuruluşları olmak üzere, aynı zamanda medyayla dikkatli bir şekilde iş birliği içerisinde, koordinasyon da artırılarak çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Özellikle şiddet içeren boşanma davalarında çocukların ebeveynler tarafından görülmesi konusu çok hassas. Bu konuda çok daha detaylı bir inceleme yapılması gerektiğine inanıyorum. Şiddet içeren dosyalarda, boşanma davalarında çocukların ebeveyn ilişkisi, eğer ki bu konuda karar verirken hakimler zorlanıyorsa mutlaka ve mutlaka adli psikiyatristlerden destek almaları gerekmekte. Çünkü gerçekleşmiş fiillerin dışında olası fiilleri de göz önünde bulundurmak durumundayız."

"Çok daha dikkatli, detaylı bir şekilde çalışılmalı"

Kaya, bu ve benzeri olayların yeniden incelenerek değerlendirildiği bir çalışmayı Bakanlık olarak yapacaklarını belirterek, "Biz Aile Bakanlığı olarak tüm şiddet mağduru ya da şiddete maruz kalacağı düşünülen kadınlarımızın, erkeklerimizin, tüm bireylerimizin yanındayız ama dediğim gibi şiddet vakalarının olduğu boşanma davalarında çocuğun velayetinin verilmesi, çocukla kişisel ilişkinin geliştirilmesi konusu, çok daha dikkatli, detaylı bir şekilde çalışılmalı ve psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda gerekirse yapılmalı." ifadelerini kullandı.

 

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